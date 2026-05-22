Segurança Ambiental de Arujá ganha reforços de profissionais

A Secretaria de Segurança Pública de Arujá passa a contar com o reforço de profissionais com extensa trajetória na Polícia Civil e especialização na área ecológica para conduzir as novas diretrizes de fiscalização urbana e proteção à natureza no município. O anúncio foi feito pelo prefeito Luis Camargo (PSD), em entrevista coletiva.

Nomeado para a Secretaria Adjunta de Segurança Pública Ambiental, José Gustavo Pereira da Silva Marques é policial civil há 20 anos, investigador de polícia e professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, bacharel em Direito e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública. Também atuou nas Delegacias dos municípios de Arujá e Guarulhos e trabalhou na Delegacia de Combate aos Crimes contra o Meio Ambiente de Mogi das Cruzes (DICMA) e na Delegacia de Combate a Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro do DEIC-SP.

“Importante dizer que, além desse trabalho integrado de combate ao desmatamento, queimadas e descarte irregular de entulho, visto que Arujá possui o título de Cidade Natureza, por ter mais de 50% de seu território composto por áreas de proteção de mananciais, também teremos um olhar especial de preservação da nossa fauna silvestre e de combate aos crimes e maus tratos a animais, no geral, como os que têm sido noticiados em plataformas digitais”, alertou.

Para a Diretoria de Bem-Estar Social, a pasta traz Jeferson Bauer, que possui 30 anos como policial civil, é graduado em Administração e Gestão Pública e possui curso superior em Gestão Ambiental, além de ser técnico em Meio Ambiente e graduando em licenciatura em Biologia. Além disso, é pós-graduado em Auditoria e Perícia Ambiental e em docência em Segurança Pública, com formação acadêmica voltada para Gestão, Meio ambiente, Segurança e Educação. “Como presidente também do Conselho Comunitário de Segurança da cidade (Conseg), vou levar a voz da população nestas demandas”, pontuou.

Com os dois novos reforços, a administração municipal une a inteligência operacional da Segurança Pública ao conhecimento técnico, para consolidar as ações de combate ao descarte irregular de entulho,.