Alto Tietê atinge triste marca de mil mortes por Covid-19

Após cinco meses desde os primeiros casos de Covid-19 na região, o Alto Tietê chegou, nesta terça-feira (04), a 1001 mortes pelo novo vírus. Foram registradas 11 mortes nas últimas 24 horas, divididas entre Arujá (1), Ferraz (1), Itaquá (4), Mogi (4) e Poá (1).

Entre os casos positivos, o dia também ficou marcado pela marca de 15.050 casos positivos, sendo 411 nas últimas 24 horas. Já os recuperados somam 8.409, sendo 68 no último dia. Essa é a maior diferença entre os dois índices.

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 251 óbitos. Salesópolis segue em último, com apenas nove. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (59), Biritiba-Mirim (19), Ferraz de Vasconcelos (120), Guararema (24), Itaquá (206), Mogi (251), Poá (76), Salesópolis (9), Santa Isabel (54) e Suzano (183).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 4.312, tendo registrado 173 casos nos últimos dias. Salesópolis figura em último, com 139, não tendo registrado nenhum novo contaminados. Suzano teve 112 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.251), Biritiba-Mirim (198), Ferraz de Vasconcelos (1.260), Guararema (315), Itaquá (2.452), Mogi (4.312), Poá (1.197), Salesópolis (139), Santa Isabel (685) e Suzano (3.241).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, Mogi possui o maior índice, com 2.411, enquanto Biritiba o menor, com 92. Em Suzano foram 8 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.035), Biritiba-Mirim (92), Ferraz (611), Guararema (196), Itaquá (1.173), Mogi (2.409), Poá (399), Salesópolis (103), Santa Isabel (420) e Suzano (1.971).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 53.153 possíveis infectados. Aumento de 1936% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de segunda-feira.

Mogi lidera com 22.926 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 7.878 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de segunda-feira eram 7.258 casos.

Itaquá tem 5.495 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 4.843 pacientes monitorados, seguido por Poá com 3.686 e Arujá, que contabiliza 3.534 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 2.190 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 768, 1.428 e 405 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat