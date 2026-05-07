Alto Tietê busca nova unidade para acesso a medicamentos de alto custo

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) informou que acompanha de forma contínua a demanda por medicamentos de alto custo na região, em diálogo com o Governo do Estado de São Paulo. Atualmente, o Alto Tietê conta com unidades em Mogi e Guarulhos, além de polos de dispensação em Arujá e Itaquaquecetuba, o que amplia o acesso da população ao serviço.

De acordo com o consórcio, a Câmara Técnica de Saúde mantém o tema em discussão permanente, incluindo a possibilidade de ampliação da rede. A descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) é apontada como uma das principais prioridades regionais, tanto na assistência farmacêutica quanto na regulação de vagas.

Segundo o Condemat+, a estratégia busca garantir que os pacientes tenham atendimento mais próximo de suas residências, reduzindo deslocamentos e proporcionando mais conforto, especialmente para pessoas em tratamento contínuo e seus familiares.

A Farmácia de Alto Custo atende pacientes com doenças crônicas, raras ou de alta complexidade. O acesso ao serviço ocorre mediante critérios estabelecidos pelo SUS e pelo Governo do Estado, com a necessidade de prescrição médica, apresentação de laudos e aprovação dos processos para a retirada dos medicamentos, que são fornecidos gratuitamente à população contemplada.