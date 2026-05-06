Maternidade é apresentada aos servidores de Mogi

O auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), no Nova Mogilar, ficou lotado na noite desta segunda-feira (04/05), quando servidores da Prefeitura de Mogi das Cruzes e do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) se reuniram para assistirem, em primeira mão, à apresentação sobre a Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança, que será inaugurada neste sábado (09/05), às 10 horas, em cerimônia com o governador Tarcísio de Freitas, demais autoridades e a população mogiana.

A apresentação foi aberta pela prefeita Mara Bertaiolli, que contou todos os bastidores do preparo para a inauguração, com as questões estruturais de um prédio que ficou fechado por quase quatro anos, entre outros imprevistos que foram surgindo nas verificações e testes. “Foram muitos percalços, mas todos foram superados e os servidores, não só da Saúde, porque essa inauguração envolveu as demais secretarias, mas todos, estão dedicados a fazer o melhor e dentro do prazo para que sábado a gente realize esse sonho de Mogi das Cruzes. Esta não é uma entrega da gestão, é uma entrega da cidade”, resumiu a prefeita.

Mara também agradeceu a cada um dos servidores pelo trabalho. “Ninguém faz nada sozinho. E a gente não teria conseguido realizar nada, nenhum projeto, sem vocês. Vocês são a Prefeitura e o que estamos conseguindo realizar de bom para os mogianos é graças a vocês. E eu sou muito grata por isso”, disse a prefeita, emocionada.

A prefeita e o vice-prefeito Téo Cusatis destacaram a importância do trabalho conjunto. “O Téo é apaixonado pela Saúde. Ele trabalhou muito para a nossa Maternidade se tornar realidade”. O vice-prefeito também reforçou a parceria: “A Mara me disse durante a campanha de 2024 ‘a gente vai abrir a Maternidade’. E ela cumpriu. Fez tudo o que era necessário para isso. É um momento histórico para Mogi”.

Antes da entrada de Mara e Téo, foi exibido um vídeo com o resumo do trabalho feito pelos dois desde a campanha para a inauguração da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança. Na sequência, a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, e o adjunto, Luiz Bot, assumiram a apresentação, explicando todos os detalhes técnicos da unidade.

Ao final, com todos em pé, uma grande salva de palmas emocionou toda a equipe, que foi convidada para participar da inauguração oficial, no sábado.