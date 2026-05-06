Uso de tag garante desconto e praticidade no pedágio eletrônico da CNL

Os motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela Concessionária Novo Litoral (CNL) podem tornar a viagem mais prática — e econômica — com o uso de tag para pagamento automático do pedágio, tecnologia que elimina paradas, garante descontos na tarifa e benefícios progressivos para usuários frequentes; na prática, há motoristas que já aproveitam essas vantagens no dia a dia, reduzindo o valor pago conforme a frequência de utilização, enquanto as motocicletas são isentas de pagamento.

Além da fluidez no deslocamento, os usuários que utilizam tag contam com 5% de desconto automático na tarifa, por meio do sistema Siga Fácil. Também têm acesso ao Desconto de Usuário Frequente (DUF), aplicado a veículos de passeio que passam pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido, dentro do mesmo mês, com redução progressiva: a partir da 11ª passagem, o desconto total chega a 10%, podendo alcançar 20% a partir da 21ª passagem.

Para quem não utiliza tag, a CNL disponibiliza diferentes formas de pagamento, garantindo acessibilidade aos usuários. O pagamento pode ser feito on-line, pelo site da concessionária, via aplicativo oficial ou presencialmente nos totens instalados nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com opções como PIX e cartões de crédito e débito.

No site da CNL (www.novolitoral.com.br), os usuários encontram todas as informações detalhadas na seção de pedágio eletrônico, com conteúdos sobre localização dos pórticos, valores de tarifas, dúvidas frequentes e orientações completas para utilização do sistema. Além disso, a concessionária também mantém conteúdos didáticos e descomplicados em suas redes sociais, com linguagem acessível e foco na orientação dos motoristas.

Além do site, os motoristas contam com o aplicativo CNL Novo Litoral, disponível para download gratuito, e com atendimento pelo telefone 0800 098 88 55 para esclarecimento de dúvidas, consulta de débitos e realização de pagamentos.

A concessionária também mantém sinalização ao longo de todo o corredor viário, indicando os pontos de pedágio eletrônico e orientando os motoristas sobre os procedimentos.

“A tecnologia do pedágio eletrônico contribui diretamente para a segurança viária e a fluidez do tráfego, ao eliminar paradas e reduzir pontos de conflito nas rodovias. Ao mesmo tempo, oferece praticidade ao usuário, que conta com diferentes formas de pagamento e benefícios tarifários ao utilizar a tag”, destaca Fábio Ortega, coordenador de Operações da CNL.