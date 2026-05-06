Mutirão Emprega Ferraz oferece mais de 200 vagas e orientações profissionais

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá um mutirão especial de empregabilidade em alusão ao Mês do Trabalhador, por meio do programa Emprega Ferraz. A ação contará com a oferta de mais de 200 vagas de emprego para diferentes áreas e perfis profissionais, tais como: Fiscal de loja, Assistente de faturamento, Analista de produção entre outras.

O atendimento será realizado na Associação Comercial e Industrial de Ferraz, localizada na Rua Bruno Altafim, 26. A distribuição de senhas terá início às 8h30 e seguirá até o meio-dia.

Além das oportunidades de trabalho, o mutirão também oferecerá orientações aos participantes, com dicas práticas sobre como se comportar em entrevistas de emprego e como se preparar para processos seletivos. A proposta é ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho, não apenas conectando candidatos às vagas, mas também contribuindo para o desenvolvimento profissional dos munícipes.

A iniciativa integra as ações da administração municipal voltadas à geração de emprego e renda, fortalecendo a economia local e promovendo mais oportunidades para a população.

A Prefeitura orienta que os interessados compareçam com documentos pessoais e currículo atualizado, a fim de agilizar o atendimento e aumentar as chances de encaminhamento para as vagas disponíveis.