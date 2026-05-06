Ferraz realiza 5ª reunião da Rede de Enfrentamento à Violência

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta terça-feira (5), a 5ª reunião da Rede de Enfrentamento à Violência, na Casa da Mulher Paulista Ferrazense. A iniciativa integra o projeto Trilha de Capacitação, que tem como objetivo promover a troca de informações entre os equipamentos da rede e fortalecer a atuação conjunta no atendimento às mulheres.

Durante o encontro, a Secretaria de Assistência Social apresentou o funcionamento da pasta, com destaque para os serviços de média e alta complexidade e os fluxos de atendimento. A Vigilância Epidemiológica também participou, abordando a importância das notificações como ferramenta essencial para o mapeamento de casos e o aprimoramento das políticas públicas.

A reunião contou com a presença de representantes das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, além de entidades da sociedade civil, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, Coordenadoria da Mulher e equipe da Casa da Mulher.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a construção de uma rede estruturada, qualificada e articulada, essencial para a efetividade das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e para a garantia de direitos.