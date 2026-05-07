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Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
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Região

Poá reforça política de segurança e estuda novo concurso da GCM

Segundo o secretário de Segurança Urbana, o município aposta em integração das forças de segurança

07 maio 2026 - 06h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
José Ferreira de Souza paticipou ao vivo do DS EntrevistaJosé Ferreira de Souza paticipou ao vivo do DS Entrevista - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Poá registra uma redução que pode chegar a 50% nos índices de criminalidade em 2025, em comparação com o ano anterior, afirma o secretário de Segurança Urbana, José Ferreira de Souza. Ele paticipou ao vivo do DS Entrevista.

A queda nos índices é resultado do trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar e a Polícia Civil, além de operações por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). "Conseguimos diminuir cerca de 50% dos índices, incluindo roubo de carga, latrocínio e estupro. Isso tudo com base em dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado", afirmou.

Já neste ano, a GCM prestou mais de 3 mil atendimentos, incluindo ocorrências, no primeiro trimestre. "Temos atuado com firmeza principalmente no combate ao tráfico, além das ações de prevenção", destacou.

Reforço no efetivo GCM

Durante a entrevista, Souza também destacou que a Prefeitura está estudando a abertura de um novo concurso público para a Guarda Civil Municipal. "Tivemos um déficit de aproximadamente 50 guardas que deixaram o quadro. Por isso, está sendo realizado um estudo de impacto financeiro para viabilizar um novo concurso".
Atualmente, a GCM de Poá conta com 71 agentes, além de vigias municipais que também integram a estrutura da Secretaria de Segurança.

Ações da GCM

Entre as ações da Guarda, um destaque é o programa Guardiã Maria da Penha, realizado em parceria com o Ministério Público. A iniciativa acompanha mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medidas protetivas.

Atualmente, mais de 400 mulheres são atendidas no município. "Recebemos os casos e fazemos o acompanhamento deles, garantindo proteção e suporte junto à rede municipal", explicou Souza.
Outras ações incluem um grupamento ambiental da GCM, responsável por fiscalizar crimes ambientais, combater o descarte irregular de entulho e atuar no resgate de animais. "É um trabalho importante tanto na preservação ambiental quanto na prevenção de crimes", disse o secretário.

Há ainda um estudo para a retomada da atividade delegada, que permite a atuação de policiais militares em ações municipais, ampliando o efetivo nas ruas. "A integração entre as forças é essencial. Quanto mais agentes atuando de forma conjunta, mais eficazes são as operações e maior é a sensação de segurança da população", concluiu Souza.

 

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