Alto Tietê: casos de dengue e mortes por Covid-19 caem mais de 80%

Os casos de dengue e as mortes por Covid-19 caíram no Alto Tietê em um ano. Segundo o levantamento, entre janeiro e esta sexta-feira (17), os registros da doença transmitida pelo mosquito diminuíram 88,7%, enquanto os óbitos provocados pelo coronavírus caíram 83,3% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados são dos painéis de Arboviroses e Síndrome Respiratória Aguda Grave do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies) do Estado de São Paulo.

Dengue

O Alto Tietê passou de 1.428 casos em 2025 para 160 em 2026, redução de 88,8%. Em Suzano, os casos de dengue caíram de 204 em 2025 para 29 em 2026, redução de 85,7%. Na sequência, Biritiba Mirim apresentou a maior queda proporcional da região, passando de 112 para dois registros (98,2%), seguida por Itaquaquecetuba, que reduziu de 199 para nove (95,4%), e Santa Isabel, de 221 para 12 (94,5%). Arujá também registrou recuo, de 66 para cinco casos (92,4%), enquanto Ferraz de Vasconcelos caiu de 315 para 37 (88,2%) e Poá de 100 para 12 (88%).

Mogi das Cruzes diminuiu de 145 para 26 casos (82,1%), enquanto Guararema reduziu de 33 para sete (78,7%). Salesópolis teve a menor variação, com queda de 33 para 21 registros (36,4%). Não há registros de óbitos por dengue nos dois períodos.

Covid-19

Na região, os casos caíram de 44 para 19 (56,8%), enquanto os óbitos diminuíram de 12 para dois (83,3%).

Em Suzano, os casos de Covid-19 caíram de oito em 2025 para seis em 2026, redução de 25%, enquanto os óbitos passaram de dois para nenhum registro (100%). Entre os municípios, a maior queda proporcional de casos foi registrada em Poá, que passou de 10 para um (90%), com redução também nas mortes, de duas para zero (100%). Itaquá reduziu de sete para um caso (85,7%) e também zerou os óbitos, que eram dois em 2025. Mogi apresentou queda de 15 para nove casos (40%) e de cinco para duas mortes (60%). Já Ferraz manteve o mesmo número de casos, com dois registros, e continuou sem óbitos nos dois períodos.

Na sequência, Santa Isabel e Guararema zeraram os casos em 2026, após registrarem uma ocorrência cada no ano anterior (100%), sendo que Santa Isabel também reduziu de um para nenhum óbito (-100%), enquanto Guararema permaneceu sem mortes. Arujá, Biritiba e Salesópolis não registraram casos nem óbitos em ambos os anos, sem variação.

|Tabela de casos de dengue e mortes por Covid-19 no Alto Tietê - (Foto: DS)