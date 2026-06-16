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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Região

Torcedores da região se reúnem em torno de telões

Moradores das cidades do Alto Tietê acompanharam os jogos da seleção brasileira na Praça de Eventos (Poá), Centro de Convernções (Ferraz)e outros pontos

15 junho 2026 - 19h14Por da Reportagem Local
Ferraz, Poá e Itaquá montaram telões para receber torcedores na estreia da seleçãoFerraz, Poá e Itaquá montaram telões para receber torcedores na estreia da seleção - (Foto: Mariana Acioli/Itaquá)

Torcedores do Alto Tietê acompanharam os jogos da seleção brasileira em telões montados nas cidades.
Somente em Poá, Ferraz e Itaquá foram, ao todo, mais de 15 mil pessoas nesses municípios.

Em Poá, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026 entrou para a história na noite do último sábado (13). Cerca de 8 mil pessoas passaram pela Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe para acompanhar, em um mega telão de LED de 50 metros quadrados, o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, e aproveitar a estrutura do evento, que contou com show de abertura, brinquedos infláveis e pipoca e algodão-doce gratuitos. 

Idealizada pelo prefeito Saulo Souza, a transmissão da partida integrou a programação da Copa Junina Poá 2026 e marcou um momento inédito para o município. Pela primeira vez na história da cidade, foi montada uma grande arena pública para a população acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, reunindo esporte, cultura, entretenimento e lazer para toda a família.

O prefeito Saulo Souza acompanhou a estreia da Seleção ao lado da primeira-dama Flavia Souza, familiares e milhares de poaenses que vestiram verde e amarelo para torcer juntos pelo Brasil. O clima de união e confraternização tomou conta da Praça de Eventos desde a abertura dos portões, com apresentações musicais, ambiente temático junino, espaços instagramáveis, praça de alimentação, feira de artesanato, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, além de brinquedos infláveis para as crianças.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância do evento para a cidade e para as famílias poaenses. “Foi uma noite iluminada e histórica para Poá. Nossa Praça de Eventos mais uma vez demonstrou sua vocação para receber grandes acontecimentos e reunir as famílias da nossa cidade”.

Em Ferraz de Vasconcelos, mais de 5 mil pessoas se reuniram para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira. A transmissão pública da partida entre Brasil e Marrocos, realizada no Centro de Convenções, na Vila Romanópolis, transformou o espaço em um grande ponto de encontro para torcedores, famílias e visitantes. Em campo, as duas seleções empataram em 1 a 1, resultado acompanhado com entusiasmo pelo público presente.

Com início às 17 horas, o evento contou com uma estrutura preparada para receber os torcedores, incluindo um telão de 40 metros quadrados para a exibição da partida. Além da transmissão, a programação ofereceu diversas atrações culturais e de lazer, proporcionando uma experiência completa para quem escolheu torcer pela seleção em Ferraz de Vasconcelos.

Antes do início do jogo, o grupo de pagode Jeito Mania animou os presentes com um repertório descontraído e envolvente, aquecendo o clima de confraternização entre os torcedores. Na sequência, alunos do Centro de Arte e Cultura (CAC) realizaram apresentações de dança sob a direção da coordenadora e coreógrafa Dani Tavares. As performances trouxeram releituras de sucessos da música brasileira, como Homem com H, eternizada por Ney Matogrosso, Tico-Tico no Fubá, associada à cantora Carmen Miranda, além de uma coreografia inspirada em Machika, apresentada por Anitta durante o Festival Coachella.

A tradicional Feira Gastronômica também integrou a programação e ganhou um toque especial com a inclusão de barracas de comidas típicas juninas, ampliando as opções para o público. Outro destaque foi o espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo, que reuniu colecionadores de diferentes idades em um momento de interação e diversão.

As crianças também tiveram atenção especial durante toda a festividade. Brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce garantiram entretenimento para o público infantil, reforçando o caráter familiar do evento.

A transmissão contou com a presença da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, do deputado federal Rodrigo Gambale, além de secretários municipais, vereadores e outras autoridades da cidade, que prestigiaram a iniciativa ao lado da população.

Em Itaquá, a Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba promoveu a transmissão de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 com cerca de 2 mil torcedores na Vila da Copa, no Largo da Vila São Carlos. Para receber o público, foi preparada uma estrutura especial com palco, sistema de som, telão, iluminação, brinquedos infláveis e banheiros químicos, garantindo conforto e segurança aos presentes. A programação teve início às 17h com a apresentação da Cia Chocolate, que animou o público com muita música, dança e interação. Quinze minutos antes do apito inicial, o espaço já estava tomado pelos torcedores, que vestiram as cores do Brasil e fizeram a festa durante toda a partida.

O evento ocorreu de forma tranquila e sem registros de ocorrências. 

A Guarda Civil Municipal realizou a segurança preventiva no local, enquanto equipes da Saúde permaneceram de prontidão para eventuais atendimentos.

"Mesmo com o empate da seleção brasileira, a torcida mostrou toda a sua paixão e energia durante a transmissão. O mais importante foi proporcionar um espaço de lazer, convivência e celebração para as famílias de Itaquá, que fizeram uma linda festa”, disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

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