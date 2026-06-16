Torcedores da região se reúnem em torno de telões

Torcedores do Alto Tietê acompanharam os jogos da seleção brasileira em telões montados nas cidades.

Somente em Poá, Ferraz e Itaquá foram, ao todo, mais de 15 mil pessoas nesses municípios.

Em Poá, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026 entrou para a história na noite do último sábado (13). Cerca de 8 mil pessoas passaram pela Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe para acompanhar, em um mega telão de LED de 50 metros quadrados, o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, e aproveitar a estrutura do evento, que contou com show de abertura, brinquedos infláveis e pipoca e algodão-doce gratuitos.

Idealizada pelo prefeito Saulo Souza, a transmissão da partida integrou a programação da Copa Junina Poá 2026 e marcou um momento inédito para o município. Pela primeira vez na história da cidade, foi montada uma grande arena pública para a população acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, reunindo esporte, cultura, entretenimento e lazer para toda a família.

O prefeito Saulo Souza acompanhou a estreia da Seleção ao lado da primeira-dama Flavia Souza, familiares e milhares de poaenses que vestiram verde e amarelo para torcer juntos pelo Brasil. O clima de união e confraternização tomou conta da Praça de Eventos desde a abertura dos portões, com apresentações musicais, ambiente temático junino, espaços instagramáveis, praça de alimentação, feira de artesanato, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, além de brinquedos infláveis para as crianças.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância do evento para a cidade e para as famílias poaenses. “Foi uma noite iluminada e histórica para Poá. Nossa Praça de Eventos mais uma vez demonstrou sua vocação para receber grandes acontecimentos e reunir as famílias da nossa cidade”.

Em Ferraz de Vasconcelos, mais de 5 mil pessoas se reuniram para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira. A transmissão pública da partida entre Brasil e Marrocos, realizada no Centro de Convenções, na Vila Romanópolis, transformou o espaço em um grande ponto de encontro para torcedores, famílias e visitantes. Em campo, as duas seleções empataram em 1 a 1, resultado acompanhado com entusiasmo pelo público presente.

Com início às 17 horas, o evento contou com uma estrutura preparada para receber os torcedores, incluindo um telão de 40 metros quadrados para a exibição da partida. Além da transmissão, a programação ofereceu diversas atrações culturais e de lazer, proporcionando uma experiência completa para quem escolheu torcer pela seleção em Ferraz de Vasconcelos.

Antes do início do jogo, o grupo de pagode Jeito Mania animou os presentes com um repertório descontraído e envolvente, aquecendo o clima de confraternização entre os torcedores. Na sequência, alunos do Centro de Arte e Cultura (CAC) realizaram apresentações de dança sob a direção da coordenadora e coreógrafa Dani Tavares. As performances trouxeram releituras de sucessos da música brasileira, como Homem com H, eternizada por Ney Matogrosso, Tico-Tico no Fubá, associada à cantora Carmen Miranda, além de uma coreografia inspirada em Machika, apresentada por Anitta durante o Festival Coachella.

A tradicional Feira Gastronômica também integrou a programação e ganhou um toque especial com a inclusão de barracas de comidas típicas juninas, ampliando as opções para o público. Outro destaque foi o espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo, que reuniu colecionadores de diferentes idades em um momento de interação e diversão.

As crianças também tiveram atenção especial durante toda a festividade. Brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce garantiram entretenimento para o público infantil, reforçando o caráter familiar do evento.

A transmissão contou com a presença da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, do deputado federal Rodrigo Gambale, além de secretários municipais, vereadores e outras autoridades da cidade, que prestigiaram a iniciativa ao lado da população.

Em Itaquá, a Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba promoveu a transmissão de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 com cerca de 2 mil torcedores na Vila da Copa, no Largo da Vila São Carlos. Para receber o público, foi preparada uma estrutura especial com palco, sistema de som, telão, iluminação, brinquedos infláveis e banheiros químicos, garantindo conforto e segurança aos presentes. A programação teve início às 17h com a apresentação da Cia Chocolate, que animou o público com muita música, dança e interação. Quinze minutos antes do apito inicial, o espaço já estava tomado pelos torcedores, que vestiram as cores do Brasil e fizeram a festa durante toda a partida.

O evento ocorreu de forma tranquila e sem registros de ocorrências.

A Guarda Civil Municipal realizou a segurança preventiva no local, enquanto equipes da Saúde permaneceram de prontidão para eventuais atendimentos.

"Mesmo com o empate da seleção brasileira, a torcida mostrou toda a sua paixão e energia durante a transmissão. O mais importante foi proporcionar um espaço de lazer, convivência e celebração para as famílias de Itaquá, que fizeram uma linda festa”, disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.