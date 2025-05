Alto Tietê conta com nove bombas de combustíveis antifraudes

Três cidades do Alto Tietê contam com bombas de combustíveis com tecnologia antifraude. A localização das bombas pode ser feita através de um novo sistema lançado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), que permite verificar as bombas de combustíveis que passaram por processo de fiscalização e certificação.

Segundo o Ipem-SP, a ferramenta permite que a população consulte quais postos de combustíveis possuem bombas medidoras certificadas pelo Regulamento Técnico Metrológico nº 227/2022 no Inmetro. Essa tecnologia impede alterações indevidas na quantidade de combustível entregue ao consumidor.

No Alto Tietê, as cidades de Itaquaquecetuba, Poá e Arujá contam com a tecnologia. No total, são quatro postos e nove bombas antifraude eletrônicas: um posto com uma bomba em Itaquá; um posto com cinco bombas em Poá; e dois postos e três bombas em Arujá.

O consumidor pode acessar o site https://www.ipem.sp.gov.br/BOMBASEGURA, inserir a cidade e verificar qual posto possui postos com a tecnologia. O painel será atualizado constantemente pelo Ipem-SP.

Ipem-SP

O Ipem-SP é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo estratégico promover a educação para o consumo, a Infraestrutura da Qualidade no estado de São Paulo, a cidadania e o desenvolvimento econômico. A instituição é reconhecida como ICT (Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação) e fornece suporte às empresas, apoio ao cidadão nas áreas da avaliação da conformidade, na metrologia, na vigilância de mercado e no atendimento às normas técnicas compulsórias.

Na vigilância de mercado, o Ipem-SP atua na fiscalização metrológica de diversos instrumentos de medição utilizados nas relações de consumo, como bombas medidoras de combustíveis, balanças, taxímetros, entre outros, e das quantidades fornecidas de produtos embalados, inclusive, os que compõem a cesta básica. Na vigilância da qualidade são fiscalizados mais de 500 tipos de produtos regulamentados, por exemplo, brinquedos, materiais escolares, componentes automotivos, inclusive, são verificados os produtos têxteis, entre eles, roupas, itens de cama, mesa e banho.