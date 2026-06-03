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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Região

Empresário Fernando Brandão, de Suzano, participa de reunião do Rotary Club no Japão

Integrante do Rotary Club Suzano Sul representou a entidade e destacou os avanços da cidade nos últimos anos

03 junho 2026 - 11h13Por da Reportagem Local
Empresário Fernando Brandão, de Suzano, participa de reunião do Rotary Club no JapãoEmpresário Fernando Brandão, de Suzano, participa de reunião do Rotary Club no Japão - (Foto: Divulgação)

O empresário suzanense Fernando Brandão participou, no último sábado (30/05), de uma reunião do Rotary Club de Yokohama (Distrito 2590), no Japão. A atividade ocorreu durante seu intercâmbio cultural promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), no qual representou o Rotary Club Suzano Sul como membro ativo da instituição.

Na ocasião, o CEO da Senshi Brasil foi convidado pelo presidente do clube japonês, Manabo Fukumoto, para integrar a reunião e apresentar ações desenvolvidas pelo Rotary em Suzano. Durante sua participação, Brandão compartilhou informações sobre os projetos realizados pelo Rotary Club Suzano Sul e destacou os avanços conquistados pelo município nos últimos anos em diferentes áreas.

Além da apresentação institucional, o empresário participou da tradicional troca de flâmulas entre os clubes, prática que simboliza a amizade, a integração e o fortalecimento dos laços entre unidades rotarianas de diferentes países. O Rotary Internacional está presente em cerca de 200 países e regiões, reunindo mais de 37 mil clubes ao redor do mundo.

Para Brandão, o encontro representa mais um passo no fortalecimento das relações entre Brasil e Japão, agora também por meio dos ideais rotarianos. “Em nome do presidente Eduardo Shigetomi e do presidente eleito William Takara, agradeço ao Sr. Manabo Fukumoto pelo convite e a todos os membros do clube pela recepção e parceria. Foi uma honra participar desta reunião e representar o Rotary Club Suzano Sul em um momento tão especial”, afirmou.

Aprendizado e imersão
No Japão desde o último dia 12 de maio, Fernando Brandão participa de uma série de capacitações, visitas técnicas e atividades de imersão promovidas pela Jica, com foco na gastronomia e na cultura japonesa.

Entre as experiências vivenciadas, o empresário participou de atividades acadêmicas na Universidade de Toyo, uma das mais conceituadas instituições de ensino da região, visitou o Centro Agrícola de Kanagawa e esteve em Hiroshima, cidade marcada por sua importância histórica e pela reconstrução após a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com o empresário, a oportunidade tem ampliado sua visão sobre diferentes modelos culturais, sociais e econômicos. “Para mim, é uma honra estar no Japão aprendendo não apenas sobre a culinária japonesa, mas também sobre sua cultura, seus costumes e sua forma de enxergar o mundo. O Oriente possui valores e experiências que podem servir de inspiração para construirmos uma sociedade cada vez melhor e, ao mesmo tempo, contribuir para o fortalecimento e a inovação da gastronomia brasileira”, destacou.

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