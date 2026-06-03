CPTM terá alteração na circulação no feriado prolongado de Corpus Christi

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas na quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e no fim de semana para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Durante o feriado, a CPTM realizará monitoramento para atuar na fluidez do fluxo, mantendo trens de prontidão que, se necessário, poderão ser inseridos na operação para reforçar o atendimento durante os eventos Marcha para Jesus e Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizados no feriado prolongado de Corpus Christi. Confira o que muda:



Quinta-feira (04)

- A circulação terá intervalos praticados em domingos e feriados.

Linha 11-Coral

- Entre 8h30 e 17h30, o embarque e o desembarque dos trens em ambos os sentidos ocorrerão pela plataforma 1 nas estações Ferraz de Vasconcelos e Antônio Gianetti Neto para instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na cobertura da plataforma da Estação Antônio Gianetti Neto.

Linha 12-Safira

- Do início da operação até 7h, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 na Estação Aracaré, devido à manutenção na via permanente e carga e descarga de materiais.

- Das 8h às 20h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 1 nas estações Itaquaquecetuba e Aracaré. A mudança acontece para retirada de um AMV desativado, manutenção na via permanente e carga e descarga de materiais no trecho.

- Das 23h até o fim da operação, o embarque e o desembarque dos trens em ambos os sentidos ocorrerão pela plataforma 1 nas estações São Miguel Paulista, Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista para carga de materiais no trecho.]

Linha 10-Turquesa

- Das 9h às 19h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 4 na Estação Mauá e pela plataforma 2 na Estação Capuava, devido à inspeção e manutenção na rede aérea e reposicionamento de chave seccionadora.

Expresso Aeroporto

- O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h durante toda a operação, devido às obras nas linhas 11-Coral e 12-Safira.



Sexta-feira (05)

- A circulação nas quatro linhas administradas pela CPTM terá os intervalos praticados em dias úteis.



Sábado (06)

- A circulação terá intervalos praticados para o dia.

Linha 10-Turquesa

- Das 23h30 à meia-noite, os trens no sentido Palmeiras-Barra Funda não realizarão parada na Estação Juventus-Mooca, com isso, os passageiros que desejarem desembarcar no local deverão seguir até o Brás, desembarcar, trocar de plataforma e retornar no sentido Rio Grande da Serra. A alteração ocorre em razão de manutenção preventiva de máquinas de chave e carga de materiais.



Domingo (07)

- A circulação terá intervalos praticados em domingos e feriados.

Linha 11-Coral

- Das 8h às 20h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 1 da Estação Braz Cubas. A alteração é necessária para substituição de dormentes na região.

- Entre 8h30 e 17h30, o embarque e o desembarque dos trens em ambos os sentidos ocorrerão pela plataforma 2 na Estação Antônio Gianetti Neto para instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na cobertura da plataforma da estação.

Linha 12-Safira

- Das 4h às 12h, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 da Estação USP Leste para manutenção da passarela de acesso do local e implantação de forro no mezanino.

- Durante toda a operação comercial, pela plataforma 1 da Estação Comendador Ermelino. A mudança acontece para manutenção na estrutura metálica da estação.

Linha 10-Turquesa

- Durante toda a operação comercial, os trens não circulam entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, devido à reforma do viaduto Engenheiro Orlando Murgel, sob a responsabilidade da prefeitura. Como opção para chegar à estação terminal, o passageiro pode utilizar a Linha 11-Coral.

- Entre 9h e 20h, o embarque e desembarque dos trens em ambos os sentidos ocorrerão pela plataforma 1 da Estação Ipiranga para realização de manutenção de via permanente de troca de trilhos e dormentes.Expresso Aeroporto

- O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h durante toda a operação, devido às obras nas linhas 11-Coral e 12-Safira.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.