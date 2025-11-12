Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 12 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê é destaque na COP30 com projeto de colheita mecanizada

Iniciativa une tecnologia e desenvolvimento regional em parceria inédita da AMAMA

12 novembro 2025 - 21h00Por da Região
Alto Tietê é destaque na COP30 com projeto de colheita mecanizadaAlto Tietê é destaque na COP30 com projeto de colheita mecanizada - (Foto: Divulgação/Kaatech)

O Alto Tietê ganhou destaque durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), ao firmar uma parceria inédita para a implantação do primeiro projeto-piloto de colheita mecanizada do açaí Juçara (Euterpe edulis) na Mata Atlântica paulista. A iniciativa é fruto da cooperação entre a Associação dos Moradores e Amigos da Mata Atlântica (Amama) e a empresa paraense Kaatech, criadora do AçaíBot, o primeiro robô de colheita de açaí do mundo.

A Amama integra o Programa de Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider), desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), reforçando o compromisso regional com a inovação, a sustentabilidade e o fortalecimento das cadeias produtivas locais.

O acordo, formalizado por meio de um Memorando de Entendimento (MOU) assinado na COP30, prevê a implantação do projeto em Biritiba Mirim, município consorciado que abriga uma das maiores reservas contínuas de Mata Atlântica do País e área estratégica para a produção de água da Grande São Paulo. A iniciativa busca aliar tecnologia e conservação, promovendo a colheita mecanizada e sustentável do açaí Juçara, uma espécie nativa historicamente ameaçada pela extração predatória do palmito.

Com apenas oito quilos e autonomia de quatro horas, o AçaíBot realiza a colheita em menos de um minuto por árvore, sem causar danos à planta, substituindo o trabalho manual por um processo seguro e sustentável, conforme destaca o presidente da Amama, Renato Rollemberg. “A dificuldade de acesso e o esforço exigido para escalar as árvores sempre tornaram a colheita da Juçara desestimulante e economicamente inviável. A chegada do AçaíBot é um ganho espetacular, porque soluciona justamente o maior gargalo dessa cadeia”, explica. 

Para o Condemat+, o protagonismo do Alto Tietê e região na COP30 reforça a potência dos municípios como referência em desenvolvimento sustentável. 

“Esse é um exemplo concreto de como a cooperação regional, o empreendedorismo e a inovação podem caminhar juntos na preservação dos nossos recursos naturais e na geração de oportunidades para as famílias que vivem na Mata Atlântica, que abrange boa parte da nossa região”, destacou o presidente do consórcio e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, também presente na COP30.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá conquista selo da Caixa por boas práticas de governança
Região

Poá conquista selo da Caixa por boas práticas de governança

Profissionais de enfermagem de Poá recebem capacitação em imunização
Saúde

Profissionais de enfermagem de Poá recebem capacitação em imunização

Palestra na OAB Itaquá fomenta técnicas em resoluções extrajudiciais
Região

Palestra na OAB Itaquá fomenta técnicas em resoluções extrajudiciais

PPP de Travessias Hídricas vai transformar a mobilidade no litoral paulista com mais rapidez
Região

PPP de Travessias Hídricas vai transformar a mobilidade no litoral paulista com mais rapidez

Ferraz terá evento de lançamento dos Sambas-Enredo para o Carnaval 2026
Região

Ferraz terá evento de lançamento dos Sambas-Enredo para o Carnaval 2026

Ferraz realiza eleição para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Região

Ferraz realiza eleição para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade