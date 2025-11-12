Alto Tietê é destaque na COP30 com projeto de colheita mecanizada

O Alto Tietê ganhou destaque durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), ao firmar uma parceria inédita para a implantação do primeiro projeto-piloto de colheita mecanizada do açaí Juçara (Euterpe edulis) na Mata Atlântica paulista. A iniciativa é fruto da cooperação entre a Associação dos Moradores e Amigos da Mata Atlântica (Amama) e a empresa paraense Kaatech, criadora do AçaíBot, o primeiro robô de colheita de açaí do mundo.

A Amama integra o Programa de Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider), desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), reforçando o compromisso regional com a inovação, a sustentabilidade e o fortalecimento das cadeias produtivas locais.

O acordo, formalizado por meio de um Memorando de Entendimento (MOU) assinado na COP30, prevê a implantação do projeto em Biritiba Mirim, município consorciado que abriga uma das maiores reservas contínuas de Mata Atlântica do País e área estratégica para a produção de água da Grande São Paulo. A iniciativa busca aliar tecnologia e conservação, promovendo a colheita mecanizada e sustentável do açaí Juçara, uma espécie nativa historicamente ameaçada pela extração predatória do palmito.

Com apenas oito quilos e autonomia de quatro horas, o AçaíBot realiza a colheita em menos de um minuto por árvore, sem causar danos à planta, substituindo o trabalho manual por um processo seguro e sustentável, conforme destaca o presidente da Amama, Renato Rollemberg. “A dificuldade de acesso e o esforço exigido para escalar as árvores sempre tornaram a colheita da Juçara desestimulante e economicamente inviável. A chegada do AçaíBot é um ganho espetacular, porque soluciona justamente o maior gargalo dessa cadeia”, explica.

Para o Condemat+, o protagonismo do Alto Tietê e região na COP30 reforça a potência dos municípios como referência em desenvolvimento sustentável.

“Esse é um exemplo concreto de como a cooperação regional, o empreendedorismo e a inovação podem caminhar juntos na preservação dos nossos recursos naturais e na geração de oportunidades para as famílias que vivem na Mata Atlântica, que abrange boa parte da nossa região”, destacou o presidente do consórcio e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, também presente na COP30.