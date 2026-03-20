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Jornal Diário de Suzano - 20/03/2026
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Dia Mundial da Água

Alto Tietê é referência no Estado em iniciativas para preservação da água

Condemat+ amplia projetos que protegem mananciais e fortalecem a gestão hídrica

20 março 2026 - 16h32Por Da região
Condemat+ amplia projetos que protegem mananciais e fortalecem a gestão hídricaCondemat+ amplia projetos que protegem mananciais e fortalecem a gestão hídrica - (Foto: Divulgação)

No Dia Mundial da Água, celebrado neste domingo (22/03), o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) reforça seu papel como uma das principais entidades regionais na promoção de políticas públicas voltadas à preservação e ao manejo sustentável dos recursos hídricos. Ao longo de sua atuação, o consórcio tem desenvolvido iniciativas estratégicas com foco na proteção dos mananciais e na segurança hídrica da região.

Entre os projetos em andamento, destaca-se a capacitação de produtores rurais e agentes públicos em boas práticas agrícolas e técnicas de irrigação, contribuindo para o uso mais eficiente da água em uma das principais regiões produtoras de hortaliças do Estado de São Paulo. A iniciativa promove a redução do desperdício, a preservação do solo e a proteção da qualidade da água, conciliando produção agrícola e conservação ambiental.

A conclusão do estudo sobre a disponibilidade de águas subterrâneas no território, consolidada no mapa de favorabilidade hídrica, traz segurança e previsibilidade ao produtor rural. Mais do que apontar alternativas sustentáveis para a agricultura, essa ferramenta reduz a pressão sobre os mananciais superficiais e garante uma gestão integrada dos recursos, transformando dados em estabilidade para quem produz no campo.

O consórcio também avança no planejamento urbano com a elaboração do Plano Diretor Regional de Drenagem da sub-bacia Alto Tietê Cabeceiras, que reúne diagnósticos e propostas para reduzir riscos de enchentes e melhorar a gestão das águas pluviais. A medida contribui diretamente para a preservação dos cursos d’água, evitando assoreamento e poluição, além de tornar as cidades mais resilientes frente às mudanças climáticas.

Outro eixo importante é o estudo para implantação de sistemas de esgotamento sanitário em áreas de mananciais, voltado a regiões rurais e núcleos isolados. A proposta busca ampliar o acesso ao saneamento básico, reduzindo a contaminação dos corpos d’água e garantindo a preservação dos reservatórios utilizados para abastecimento público.

O Condemat+ também desenvolve estudos para criação de mecanismos de compensação financeira aos municípios produtores de água, reconhecendo o papel dessas cidades na preservação de áreas estratégicas para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo.

Para o presidente do consórcio e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a data reforça a importância de ações contínuas e integradas. “Ao longo de quase 16 anos de atuação, o Condemat+ tem trabalhado de forma conjunta para proteger um dos nossos bens mais valiosos, que é a água. Neste dia, reforçamos o compromisso de seguir avançando com projetos que garantam a preservação dos mananciais, a segurança hídrica e o desenvolvimento sustentável de toda a nossa região”, destacou.

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