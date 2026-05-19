Arujá Fest 174 anos trará nomes consagrados do pagode e do sertanejo em 4 dias de shows

As comemorações do aniversário de emancipação político-administrativa de Arujá prometem sacudir a região com nomes de peso do pagode e sertanejo. A Secretaria Municipal de Turismo confirmou a grade de atrações do Arujá Fest 174 anos, que reunirá nomes consagrados da música nacional entre os dias 4 e 7 de junho na Praça de Eventos do Centro Residencial, na Avenida da PL. A estrutura está sendo planejada para receber moradores e turistas em uma festa que mistura romantismo, nostalgia e o melhor do ritmo popular brasileiro para festejar a história do município.

A maratona de shows começará na quinta-feira (dia 4), com o pagode romântico do cantor Belo abrindo as festividades no palco principal. Na sexta-feira (5), o público terá uma rodada dupla voltada ao mesmo segmento, embalada pela energia de Dilsinho e pelos grandes clássicos da carreira de Péricles. O fim de semana manterá a programação com ritmos que atrairão diferentes gerações de famílias e fãs da música sertaneja.

O sábado (dia 6) ficará sob o comando do cantor Leonardo, trazendo seus sucessos para animar os presentes na arena. O encerramento da festividade acontecerá no domingo (7), com a apresentação da cantora Simone Mendes, consolidando a grade de shows gratuitos. Toda a cobertura oficial do evento, detalhes sobre horários de abertura dos portões, esquemas de trânsito e segurança pública no entorno da Praça de Eventos serão divulgados nos canais institucionais da cidade nos próximos dias.