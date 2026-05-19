Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 19 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz amplia ações de fiscalização e educação viária para reforçar segurança nas ruas

Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana destaca ações preventivas, critérios de autuação e procedimentos administrativos previstos no Código de Trânsito Brasileiro

19 maio 2026 - 17h42Por De Ferraz
Ferraz tem intensificado as ações de fiscalização Ferraz tem intensificado as ações de fiscalização - (Foto: Arquivo/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos tem intensificado as ações de fiscalização e educação no trânsito com o objetivo de promover mais segurança viária e conscientização entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. As medidas seguem as diretrizes estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

De acordo com a pasta, os critérios adotados pelos agentes de trânsito fiscalizadores do município seguem rigorosamente a legislação nacional de trânsito, garantindo que as autuações sejam aplicadas de forma técnica e dentro das normas previstas pelo CTB. A administração municipal ressalta ainda que as infrações acompanhadas por imagens fotográficas ocorrem apenas nos casos regulamentados pela  Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), especialmente nas fiscalizações realizadas por equipamentos eletrônicos.

Entre as infrações que exigem registro de imagem estão excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa de pedestres. Já as demais autuações podem ser realizadas presencialmente pelos agentes de trânsito durante as atividades de fiscalização nas vias da cidade.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana também orienta a população sobre os procedimentos administrativos disponíveis para contestação de multas de trânsito. O processo de recurso é dividido em três etapas: Defesa Prévia, apresentada após o recebimento da Notificação de Autuação; recurso em primeira instância junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI); e recurso em segunda instância ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN), nos casos em que houver indeferimento na etapa anterior.

Os prazos para apresentação dos recursos são de 30 dias a partir do recebimento das notificações correspondentes. Após a abertura do processo administrativo, o município possui prazo de até 30 dias para análise e julgamento. A pasta destaca ainda que não há uma média consolidada de deferimento de infrações indevidas, já que cada recurso é analisado individualmente, considerando as particularidades e documentos apresentados em cada processo.

“Nosso compromisso é garantir um trânsito mais seguro e organizado para toda a população, unindo fiscalização responsável, orientação e educação no trânsito. Além das ações preventivas e educativas, buscamos assegurar transparência e acesso da população aos procedimentos administrativos previstos na legislação”, destacou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arujá Fest 174 anos trará nomes consagrados do pagode e do sertanejo em 4 dias de shows
Região

Arujá Fest 174 anos trará nomes consagrados do pagode e do sertanejo em 4 dias de shows

Arujá anuncia artistas da tradicional Festa das Nações 
Região

Arujá anuncia artistas da tradicional Festa das Nações 

Três cidades do Alto Tietê aderem ao programa 'Município Mais Seguro'
Região

Três cidades do Alto Tietê aderem ao programa 'Município Mais Seguro'

Serviços Urbanos reforçam zeladoria com ação de limpeza e roçagem na Vila Santa Margarida
Região

Serviços Urbanos reforçam zeladoria com ação de limpeza e roçagem na Vila Santa Margarida

Cultura de Ferraz une moda e protagonismo periférico em exposição Transmutações do Feminino: Raízes
Região

Cultura de Ferraz une moda e protagonismo periférico em exposição Transmutações do Feminino: Raízes

'Tietê: Águas Verdadeiras' estreia oficialmente dia 4 de junho na 15a Mostra Ecofalante, em SP
Região

'Tietê: Águas Verdadeiras' estreia oficialmente dia 4 de junho na 15a Mostra Ecofalante, em SP