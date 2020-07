Alto Tietê: barbearias, bares, restaurantes e salões poderão reabrir a partir da próxima semana

O Alto Tietê evoluiu e avançou para a fase amarela do Plano São Paulo de Retomada Consciente. Isso permitirá que, a partir da próxima semana, bares, barbearias, salões de beleza e restaurantes possam retomar as atividades. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva à imprensa, no Palácio dos Bandeirantes, na Capital.

Com o avanço, os prefeitos da região devem publicar decretos permitindo o retorno das atividades, com restrições para o funcionamento, como protocolos de higiene e limite de público, entre outros. Em algumas cidades, por exemplo, é possível ver barbearias em funcionamento.

Na coletiva, Doria prorrogou o período de quarentena até o dia 30 de julho. Apesar da recomendação do Centro de Contigência, o governador não explanou se Itaquá teria que retroceder e ficar na fase vermelha.