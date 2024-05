Alto Tietê fecha 1º quadrimestre com 6.938 vagas de emprego abertas, aponta Caged

O Alto Tietê fechou o primeiro quadrimestre deste ano com saldo positivo de 6.938 vagas de emprego geradas. O número representa aumento de 12,33% no saldo de empregos quando comparado ao mesmo período de 2023, quando a região teve 6.176 de saldo.

Os dados são do Caged e foram divulgados nesta quarta-feira.

Porém, na análise apenas dos números de abril, a região registrou queda de 32,6% no saldo de emprego. Foram 1.559 vagas em abril de 2023, e 1.050 no último mês.

Cidades

Na análise do quadrimestre, quatro cidades fecharam o período com redução de vagas comparado aos quatro meses de 2023. Vale ressaltar que não fecharam com saldo negativo, decorrente de mais demissão do que contratações, mas que ano passado para este período teve mais admissões do que agora.

Suzano foi uma das cidades com saldo menor. O município fechou o período deste ano com 383 vagas de emprego, ante 1.321 nos quatro meses de 2023.

Itaquá também fechou com menos vagas abertas: 1.367 ano passado e 761 neste ano.

Arujá é a terceira cidade com saldo que caiu de 730 para 440.

Apenas Biritiba Mirim fechou com saldo negativo: -34 e ainda viu o número cair comparado ao ano passado, quando foram -14 de saldo.

As demais cidades tiveram aumento de saldo na comparação dos períodos (veja na tabela abaixo).

Brasil

O Brasil fechou o mês de abril com saldo positivo de 240.033 empregos com carteira assinada. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado de abril decorreu de 2.260.439 admissões e de 2.020.406 desligamentos.

No acumulado do ano de janeiro/2024 a abril/2024, o saldo foi positivo em 958.425 empregos, resultado de 8.904.070 admissões e 7.945.645 desligamentos. Já nos últimos 12 meses, de maio/2023 a abril/2024, foi registrado saldo de 1.701.950 empregos, decorrente de 24.179.955 admissões e de 22.478.005 desligamentos.