Alto Tietê integra guia inédito de religiões orientais do Estado de São Paulo

A região do Alto Tietê passa a fazer parte do novo Guia Turístico de Religiões Orientais do Estado de São Paulo, lançado nesta quinta-feira (19) pela Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP) plataforma.turismo.sp.gov.br/guia-religioes-orientais. Mogi das Cruzes e Suzano estão entre os municípios contemplados no material, que destaca espaços religiosos e culturais ligados a tradições orientais e propõe ampliar o turismo religioso e a valorização da diversidade espiritual no Estado.

Ao todo, o guia reúne nove atrativos na Região Metropolitana de São Paulo, distribuídos também entre as cidades de Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Jandira, Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo. O material traz um mapeamento detalhado de templos, instituições e vivências de religiões como budismo, hinduísmo, hare krishna e Seicho-No-Ie.

A iniciativa amplia o portfólio de roteiros de fé no Estado, que já conta com guias voltados às tradições católica, evangélica, judaica, halal e de matrizes africanas e indígenas. O objetivo é valorizar o patrimônio cultural e espiritual paulista, além de fomentar o turismo religioso.

Segundo o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, o lançamento representa um avanço na valorização da diversidade. “Este é mais um avanço na estruturação de políticas de valorização do nosso patrimônio cultural e religioso. São Paulo é plural, acolhedor e está preparado para receber todos os perfis de turistas, com respeito e tolerância”, afirmou.

O guia foi elaborado em parceria com o Fórum Inter-Religioso do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, que contribuiu para o levantamento e a construção do conteúdo.

Destaques no Alto Tietê

Na região do Alto Tietê, os destaques são o Templo Zenguenji, em Mogi das Cruzes, e a Igreja Shingonshu Kongoji, em Suzano. O templo mogiano é reconhecido como o primeiro da escola Sōtō Zen no Brasil, fundado em 1955, enquanto a igreja em Suzano preserva tradições do budismo shingon, com rituais e práticas transmitidos ao longo das gerações.

Outros espaços

Entre os demais atrativos listados no guia está o templo Odsal Ling, em Cotia, que apresenta arquitetura inspirada nos templos tibetanos e oferece retiros e cerimônias do budismo vajraiana. A cidade também abriga o Templo Zu Lai, ligado ao budismo humanista.

Em Embu das Artes, a Mesquita Sumayyah Bint Khayyat desenvolve ações de assistência social e promove o diálogo inter-religioso. Já em Itapecerica da Serra, o Templo Enkoji preserva a tradição zen e atua na difusão de ensinamentos budistas.

Na cidade de Jandira, o Templo da Oomoto do Brasil, sede da religião na América do Sul, realiza eventos culturais japoneses, como o Hinamatsuri e a cerimônia do chá.

Completam a lista o Templo Luz do Oriente – Complexo Torre de Miroku, em Ribeirão Pires, voltado à valorização estética e espiritual, e a Mesquita Abu Baker Assadik, em São Bernardo do Campo, referência da comunidade islâmica no ABC paulista.

O Guia Turístico de Religiões Orientais está disponível gratuitamente em plataforma digital e tem como objetivo orientar visitantes sobre locais de visitação, arquitetura sacra e experiências multiculturais, reforçando o compromisso do Estado com a diversidade e o respeito entre diferentes crenças.