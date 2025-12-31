Alto Tietê tem saldo de 8,7 mil vagas de emprego entre janeiro e novembro, aponta Caged

O Alto Tietê fechou os onze meses de 2025 com saldo positivo de 8.703 vagas de emprego. O número, porém, é 45% menor comparado ao mesmo período de 2024, quando a região teve saldo de 16.022 empregos.

O saldo é resultado da diferença entre contratações e demissões no período.

Vale reforçar, novamente, que o saldo em 2025 não é negativo, mas menor do que o gerado ano passado.

Das dez cidades da região, três tiveram aumento no saldo e sete tiveram redução, na comparação dos períodos.

Arujá saltou 2%, passando de 998 para 1.019 empregos gerados. Outra cidade que fechou com saldo maior é Biritiba, que passou de -2 para 30.

Fecha a lista das três com saldo maior, Guararema, que cresceu 2,2%, passando de 394 para 403.

Menor

O saldo caiu na comparação entre os períodos nas outras sete cidades. A maior queda percentual foi em Poá, com queda de 107%, passando de 1.201 para -89.

Em seguida aparece Santa Isabel, que viu o saldo despencar 97%, passando de 403 para 12.

E Suzano em terceiro com queda de 71%, passando de 1.637 para 474.

Brasil

O Brasil gerou 85.864 postos de trabalho no mês de novembro, resultado de um total de 1.979.902 admissões e 1.894.038 desligamentos.

Os dados fazem parte do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Acumulado

Os números mostram que, no acumulado de janeiro a novembro de 2025, foi verificado um saldo positivo de 1.895.130 postos de trabalho, decorrentes de 25.055.514 admissões e 24.160.384 desligamentos.

Desse total de 1,895 milhão, 1,462 milhão eram postos de trabalho típicos e 434 mil eram não típicos.

São considerados não típicos os trabalhadores aprendizes, intermitentes, temporários, contratados por CAEPF e com carga horária até 30 horas.

Ainda de acordo com o novo Caged, no acumulado dos últimos 12 meses (dezembro de 2024 a novembro de 2025), o saldo positivo é de 1.339.878 postos de trabalho, montante menor que o saldo observado no período de dezembro de 2023 a novembro de 2024 (1.781.293 postos).