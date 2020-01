Alto Tietê será beneficiado com investimentos de R$ 17,2 bi, anuncia Doria

O Alto Tietê será uma das regiões beneficiadas com o investimento de R$ 17,2 bilhões anunciado pelo governo estadual na tarde de sexta-feira, 24. O governador João Doria (PSDB) está no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e anunciou os investimentos com base nas declarações de seis empresas presentes no evento, que confirmaram o investimento.

“A soma de compromissos destas seis empresas nesses próximos quatro anos é de R$ 17,2 bilhões. Um resultado excepcionalmente bom para São Paulo”, declarou o Governador.

“Com novos investimentos, você tem mais empregos e mais prosperidade econômica”, acrescentou Doria.

As empresas que declararam interesse em fazer novos aportes em São Paulo atuam em áreas como infraestrutura, logística, geração de energia, celulose, alimentação e bens de consumo. A lista inclui a asiática Bracell, as europeias Nell Energia, Enel e Acciona e as norte-americanas Procter & Gamble e PepsiCo.

“São Paulo foi tratado como um país devido à força de sua economia e seus 46 milhões de habitantes. Há muito respeito por São Paulo e, felizmente, pelo trabalho que o Governo do Estado tem realizado”, declarou Doria.

Fórum

Em Davos Doria esteve em 34 reuniões com líderes empresariais e governamentais de todo o mundo e foi conferencista em dois painéis do evento.

Nas palestras, Doria pontuou que o progresso nos próximos 50 anos está diretamente ligado à nova revolução digital, controle das mudanças climáticas e redução da desigualdade social. Ele apresentou exemplos adotados em São Paulo que permitem soluções inovadoras e melhorias diretas na qualidade de vida da população.

Um deles foi a concessão Piracicaba/Panorama, que prevê compensação de emissões de gás carbônico por parte do grupo privado que assumirá cerca de 1,2 mil km em rodovias no Estado.