Alto Tietê soma 11 casos suspeitos de intoxicação por metanol

O Alto Tietê registrou, até esta quinta-feira (9), ao menos, 17 casos suspeitos de intoxicação por metanol, destes, seis foram descartados. São oito casos em Itaquaquecetuba, cinco em Ferraz de Vasconcelos e quatro em Mogi das Cruzes.

A Prefeitura de Ferraz informou que os cinco possíveis casos estão sendo atendidos pelos hospitais públicos. Em relação à fiscalização feita pelos agentes, foram constatadas irregularidades como ausência de licença sanitária e bebidas sem nota fiscal, mas neste caso, os estabelecimentos recebem técnica e prazo para adequação.

Já Mogi recebeu 4 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo que 3 foram descartados e um segue em investigação. A Vigilância Sanitária de Mogi das Cruzes realiza fiscalizações constantemente para verificar a qualidade dos produtos, bem como a origem e procedência dos produtos comercializados. Diante dos casos noticiados, as ações foram reforçadas e resultaram em três autuações a estabelecimentos comerciais, com apreensão total de 444 bebidas e garrafas de bebidas sem procedência.

Em Itaquá, a prefeitura informa que foram contabilizados oito casos suspeitos de intoxicação por metanol. Desses, cinco seguem em investigação, com uma morte de um homem de 33 anos no dia 23 de setembro confirmado dentro desse grupo, e três suspeitas descartadas. Os casos suspeitos envolvem homens com idades entre 20 e 48 anos.

Nas ações de fiscalização realizadas pela Vigilância Sanitária de Itaquá, dois estabelecimentos tiveram produtos apreendidos e descartados no fim de semana. Já no início desta semana, três adegas foram inspecionadas e estavam dentro das conformidades sanitárias.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não há casos confirmados e nem suspeitos de intoxicação por metanol registrados na cidade. As operações são intensificadas no município.

Segundo as prefeituras de Arujá, Santa Isabel, Guararema e Biritiba Mirim, não há registro de casos suspeitos e nem estabelecimentos interditados. As cidades reforçaram as fiscalizações.