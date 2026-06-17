Poá encerra entre os cinco melhores do Estado no Tênis de Mesa Feminino e no Tênis de Campo Feminino

A delegação de Poá encerrou sua participação na Final Estadual do 41º Jogos Abertos da Juventude, realizada em Barretos, com resultados expressivos que colocaram o município entre as cinco melhores cidades do Estado de São Paulo nas modalidades Tênis de Mesa Feminino e Tênis de Campo Feminino da categoria Sub-18. Com medalha de bronze, classificações de destaque e atletas entre as melhores do território paulista, a cidade reafirmou a força do esporte poaense e o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esportes na formação de jovens talentos.

O principal resultado veio no Tênis de Mesa Feminino, modalidade em que Poá conquistou medalha de bronze na disputa de duplas, com as atletas Geovana e Rafaela, que subiram ao pódio após excelente campanha. Já na competição por equipes, o município garantiu a 5ª colocação estadual, consolidando-se entre as cinco melhores cidades de São Paulo na modalidade.

Outro desempenho de destaque foi alcançado no Tênis de Campo Feminino, modalidade em que Poá terminou entre as cinco melhores cidades do Estado na categoria Sub-18, resultado que evidencia a evolução técnica das atletas e o fortalecimento contínuo da modalidade no município.

Os resultados obtidos em Barretos reforçam o protagonismo de Poá no esporte de base paulista, com destaque para as modalidades de Tênis de Mesa Feminino e Tênis de Campo Feminino, nas quais o município figurou entre as cinco melhores cidades do Estado, além da conquista de medalha que coroou a participação da delegação poaense na competição.

Para o secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, os resultados refletem o empenho dos atletas e o investimento realizado pela administração municipal. “Encerrar uma competição estadual entre as melhores cidades de São Paulo é motivo de muito orgulho para todos nós. A conquista da medalha de bronze e as excelentes colocações obtidas demonstram a dedicação dos nossos atletas, treinadores e equipes de apoio. Seguiremos trabalhando para ampliar as oportunidades e fortalecer ainda mais o esporte poaense”, destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que os atletas estão de parabéns e que a cidade demonstrou sua força no esporte. “Os resultados conquistados em Barretos reforçam o crescimento do esporte em Poá e mostram que estamos no caminho certo, formando atletas competitivos e colocando nossa cidade entre as principais referências esportivas do Estado de São Paulo. Parabenizo todos os jovens que representaram Poá com dedicação e talento”, afirmou o chefe do Executivo.