Condemat+ promove Fórum Regional de Mulheres com diálogo sobre menopausa em Guarulhos

O Teatro Adamastor, em Guarulhos, recebeu nesta quarta-feira (17/06) o 5º Fórum Regional de Mulheres “Vozes Que Transformam”, iniciativa promovida pela Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+. Com o tema “Menopausa”, o encontro reuniu centenas de participantes da região para um momento de aprendizado, troca de experiências e acesso a informações qualificadas sobre uma fase natural e importante da vida feminina.



O fórum é uma ação itinerante e já passou pelos municípios de Suzano, Biritiba Mirim, Arujá e Itaquaquecetuba. Em Guarulhos, o encontro contou com o apoio da prefeitura e do Sebrae, fortalecendo o compromisso regional com a promoção de políticas públicas voltadas às mulheres.



A programação foi conduzida pela coordenadora da câmara técnica e secretária da Mulher de Mogi das Cruzes, Lívia Bolina, que mediou a roda de conversa com a participação da médica Dra. Sian Tjioe, das psicólogas Juliana Laporte e Lilian Moretto, da nutricionista Carolina Trigo e da educadora física Bárbara Oliveira. As especialistas abordaram temas como mudanças hormonais, saúde emocional, sexualidade, autoestima, alimentação, atividade física e qualidade de vida.



Representando a Prefeitura de Guarulhos, a subsecretária da Mulher, Vanessa de Jesus, destacou a importância de ampliar o acesso à informação e ao acolhimento feminino. “Falar sobre menopausa é falar sobre saúde, qualidade de vida e dignidade. Eventos como este contribuem para que as mulheres se sintam acolhidas, fortalecidas e cada vez mais informadas para enfrentar os desafios dessa fase com mais segurança”, afirmou.



Para Lívia Bolina, o sucesso de mais uma edição do fórum reforça a relevância do trabalho regional desenvolvido pelo Condemat+. “O Fórum Regional de Mulheres tem cumprido seu propósito de levar conhecimento, promover escuta e fortalecer a rede de apoio entre as mulheres da nossa região. Quando compartilhamos experiências e informação de qualidade, contribuímos para transformar vidas. Agradecemos à Prefeitura de Guarulhos e ao Sebrae por tornar esse encontro possível”, ressaltou.



Também prestigiaram o evento a primeira-dama de Arujá, Clau Camargo; a primeira-dama de Biritiba Mirim, Roberta Taino; a vereadora Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a professora Cris, presidente da Câmara Municipal de Arujá e da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê; e os gerentes regionais do Sebrae Guarulhos e Alto Tietê, Sergio Gromik e Gilvanda Figueirôa.