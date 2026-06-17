Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 17 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Condemat+ promove Fórum Regional de Mulheres com diálogo sobre menopausa em Guarulhos

Especialistas participaram de uma roda de conversa para orientar, acolher e esclarecer dúvidas sobre a saúde da mulher

17 junho 2026 - 18h26Por da Reportagem Local
A programação foi conduzida pela coordenadora da câmara técnica e secretária da Mulher de Mogi das Cruzes, Lívia BolinaA programação foi conduzida pela coordenadora da câmara técnica e secretária da Mulher de Mogi das Cruzes, Lívia Bolina - (Foto: Marcio Lino/PMG)

O Teatro Adamastor, em Guarulhos, recebeu nesta quarta-feira (17/06) o 5º Fórum Regional de Mulheres “Vozes Que Transformam”, iniciativa promovida pela Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+. Com o tema “Menopausa”, o encontro reuniu centenas de participantes da região para um momento de aprendizado, troca de experiências e acesso a informações qualificadas sobre uma fase natural e importante da vida feminina.

O fórum é uma ação itinerante e já passou pelos municípios de Suzano, Biritiba Mirim, Arujá e Itaquaquecetuba. Em Guarulhos, o encontro contou com o apoio da prefeitura e do Sebrae, fortalecendo o compromisso regional com a promoção de políticas públicas voltadas às mulheres.

A programação foi conduzida pela coordenadora da câmara técnica e secretária da Mulher de Mogi das Cruzes, Lívia Bolina, que mediou a roda de conversa com a participação da médica Dra. Sian Tjioe, das psicólogas Juliana Laporte e Lilian Moretto, da nutricionista Carolina Trigo e da educadora física Bárbara Oliveira. As especialistas abordaram temas como mudanças hormonais, saúde emocional, sexualidade, autoestima, alimentação, atividade física e qualidade de vida.

Representando a Prefeitura de Guarulhos, a subsecretária da Mulher, Vanessa de Jesus, destacou a importância de ampliar o acesso à informação e ao acolhimento feminino. “Falar sobre menopausa é falar sobre saúde, qualidade de vida e dignidade. Eventos como este contribuem para que as mulheres se sintam acolhidas, fortalecidas e cada vez mais informadas para enfrentar os desafios dessa fase com mais segurança”, afirmou.

Para Lívia Bolina, o sucesso de mais uma edição do fórum reforça a relevância do trabalho regional desenvolvido pelo Condemat+. “O Fórum Regional de Mulheres tem cumprido seu propósito de levar conhecimento, promover escuta e fortalecer a rede de apoio entre as mulheres da nossa região. Quando compartilhamos experiências e informação de qualidade, contribuímos para transformar vidas. Agradecemos à Prefeitura de Guarulhos e ao Sebrae por tornar esse encontro possível”, ressaltou.

Também prestigiaram o evento a primeira-dama de Arujá, Clau Camargo; a primeira-dama de Biritiba Mirim, Roberta Taino; a vereadora Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a professora Cris, presidente da Câmara Municipal de Arujá e da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê; e os gerentes regionais do Sebrae Guarulhos e Alto Tietê, Sergio Gromik e Gilvanda Figueirôa.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá encerra entre os cinco melhores do Estado no Tênis de Mesa Feminino e no Tênis de Campo Feminino
Região

Poá encerra entre os cinco melhores do Estado no Tênis de Mesa Feminino e no Tênis de Campo Feminino

Equipes de Saúde, Educação e Assistência Social de Ferraz realizam visita técnica à Casa TEA
Ferraz

Equipes de Saúde, Educação e Assistência Social de Ferraz realizam visita técnica à Casa TEA

Estado vai ouvir municípios em pesquisa de bem-estar animal
Região

Estado vai ouvir municípios em pesquisa de bem-estar animal

Região do Alto Tietê tem 29 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Região

Região do Alto Tietê tem 29 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Ferraz realizará transmissão do segundo jogo do Brasil na Copa
Região

Ferraz realizará transmissão do segundo jogo do Brasil na Copa

Ferraz participa da Operação Grande Envergadura e reforça ações integradas de segurança na região
Segurança Pública

Ferraz participa da Operação Grande Envergadura e reforça ações integradas de segurança na região