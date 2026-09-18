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Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
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Região

Alto Tietê tem 153 denúncias de propaganda eleitoral irregular

Dados consideram comunicações feitas até a tarde desta segunda-feira (14), segundo levantamento

18 setembro 2026 - 05h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
APLICATIVO PARDAL Pode receber denúnciasAPLICATIVO PARDAL Pode receber denúncias - (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

O Alto Tietê soma 153 denúncias de propaganda eleitoral irregular registradas pelo aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, desde o início da campanha para as Eleições 2026, em 16 de agosto. Os dados consideram comunicações feitas até a tarde desta quinta-feira (17). 

Suzano concentra 51 denúncias, seguida por Santa Isabel (39), Mogi das Cruzes (18), Poá (14), Itaquaquecetuba (13), Arujá (9), Ferraz de Vasconcelos (3), Biritiba Mirim (3) e Salesópolis (3).

Entre as principais irregularidades relacionadas à propaganda de rua estão anúncios instalados em bens públicos ou de uso comum, como postes de iluminação, viadutos, passarelas, pontes e pontos de ônibus. A restrição também vale para outdoors, inclusive eletrônicos, árvores, jardins, muros, cercas e tapumes em áreas públicas.

Outra prática vedada é o derramamento de santinhos em locais de votação ou nas vias próximas, inclusive na véspera da eleição.

Como denunciar

O aplicativo Pardal pode ser baixado gratuitamente em aparelhos Android e IOS. As denúncias podem ser encaminhadas pelo celular ou diretamente aos cartórios eleitorais.

O sistema permite o registro de denúncias relacionadas a possíveis irregularidades na propaganda eleitoral, que passam por análise da Justiça Eleitoral. 

 