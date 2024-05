Alto Tietê tem 39 estudantes aprovados no 'Provão Paulista'

Estudantes que concluíram a 3ª série do Ensino Médio na rede pública em 2023 têm mais uma chance para ingressar no ensino superior ainda este ano. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou nesta segunda-feira (20) a terceira chamada para matrículas de estudantes aprovados no Provão Paulista Seriado nos cursos que terão início no segundo semestre de 2024.

No Alto Tietê, 39 estudantes foram aprovados em cursos como logística, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de recursos humanos e gestão empresarial nas Fatecs e nos eixos de licenciaturas, negócios e produção e computação para a Univesp.

A efetivação do registro como novo aluno de uma das instituições de ensino superior parceiras do Provão Paulista deve ser feita até a quarta-feira (22). Esta é a terceira e última chamada para as matrículas na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e penúltima chamada para as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

Os candidatos podem consultar o resultado no site oficial do processo seletivo provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. Aqueles que não efetivarem a inscrição, que deve ser feita de forma online no portal de cada instituição, perdem a vaga.

A quarta e última chamada das Fatecs está prevista para o dia 27 de maio.

Provão Paulista

Implantado de forma inédita pelo Governo do Estado no ano passado, o Provão Paulista Seriado é a porta de entrada de estudantes do Ensino Médio no curso superior, nas instituições paulistas parceiras da Seduc-SP, a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e as Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).

Na primeira edição, mais de 15 mil vagas foram abertas nas universidades e faculdades paulistas para alunos que estavam em 2023 na 3ª série do Ensino Médio.