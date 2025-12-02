Alto Tietê terá 1ª unidade do Senac para atender 800 alunos por período

O Alto Tietê vai ganhar uma unidade do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que ficará na Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Mogi das Cruzes. O equipamento está localizado próximo à estação Braz Cubas e atenderá 800 alunos por turno.

Quem passar pelo local, poderá ver uma placa confirmando que o espaço vai abrigar a unidade do Senac. O empreendimento chega ao Alto Tietê após intermédio do Sincomércio.

Em conversa com o DS, o presidente Valterli Martinez enviou a nota oficial do Senac confirmando a obra e com os detalhes do empreendimento.

Segundo o Senac, o processo de contratação do projeto arquitetônico já está em andamento. Na sequência, será iniciado o projeto executivo e em seguida se iniciam as obras.

Com aproximadamente 5 mil metros quadrados de área construída, o projeto prevê a implantação de 14 laboratórios especializados e 13 salas de aula convencionais, além de outros ambientes educacionais e administrativos.

Cursos

Segundo a nota do Senac, a unidade Mogi das Cruzes vai ofertar cursos em todas as áreas de atuação do Senac São Paulo, como Beleza e Estética, Bem-estar, Comunicação e Marketing, Moda, Turismo e Hospitalidade, Tecnologia da Informação, Saúde, Gastronomia e Alimentação, e terá capacidade para atender aproximadamente 800 estudantes por período.

Sincomércio

O Sincomércio, entidade que é responsável por representar os comerciantes da região, afirmou que a construção da unidade do Senac em Mogi é uma batalha antiga da entidade.

“O projeto representa um passo decisivo para fortalecer a formação profissional e atender a demanda crescente do comércio e dos setores de serviços da região. A diretoria da entidade defendeu a necessidade de uma unidade para toda a região, levando dados, estudos e representantes das cidades da base”, afirmou.

Em outro trecho da nota, o Sincomércio afirma que o Senac em Mogi é sinônimo de mão de obra qualificada.

“Ter uma unidade completa do Senac na nossa região significa mão de obra mais qualificada, empresas mais preparadas e um comércio mais competitivo. É um avanço importante para o desenvolvimento local”, destaca.