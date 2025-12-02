Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê terá 1ª unidade do Senac para atender 800 alunos por período

Unidade ficará em Mogi das Cruzes, próximo à estação de trem Braz Cubas e vai ofertar diversos cursos

02 dezembro 2025 - 19h01Por Fernando Barreto - da Região
Alto Tietê terá 1ª unidade do Senac para atender 800 alunos por períodoAlto Tietê terá 1ª unidade do Senac para atender 800 alunos por período - (Foto: Fernando Barreto/DS)
O Alto Tietê vai ganhar uma unidade do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que ficará na Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Mogi das Cruzes. O equipamento está localizado próximo à estação Braz Cubas e atenderá 800 alunos por turno.
 
Quem passar pelo local, poderá ver uma placa confirmando que o espaço vai abrigar a unidade do Senac. O empreendimento chega ao Alto Tietê após intermédio do Sincomércio. 
 
Em conversa com o DS, o presidente Valterli Martinez enviou a nota oficial do Senac confirmando a obra e com os detalhes do empreendimento.
 
Segundo o Senac, o processo de contratação do projeto arquitetônico já está em andamento. Na sequência, será iniciado o projeto executivo e em seguida se iniciam as obras.
 
Com aproximadamente 5 mil metros quadrados de área construída, o projeto prevê a implantação de 14 laboratórios especializados e 13 salas de aula convencionais, além de outros ambientes educacionais e administrativos.
 
Cursos
 
Segundo a nota do Senac, a unidade Mogi das Cruzes vai ofertar cursos em todas as áreas de atuação do Senac São Paulo, como Beleza e Estética, Bem-estar, Comunicação e Marketing, Moda, Turismo e Hospitalidade, Tecnologia da Informação, Saúde, Gastronomia e Alimentação, e terá capacidade para atender aproximadamente 800 estudantes por período.
 
Sincomércio
 
O Sincomércio, entidade que é responsável por representar os comerciantes da região, afirmou que a construção da unidade do Senac em Mogi é uma batalha antiga da entidade.
 
“O projeto representa um passo decisivo para fortalecer a formação profissional e atender a demanda crescente do comércio e dos setores de serviços da região. A diretoria da entidade defendeu a necessidade de uma unidade para toda a região, levando dados, estudos e representantes das cidades da base”, afirmou.
 
Em outro trecho da nota, o Sincomércio afirma que o Senac em Mogi é sinônimo de mão de obra qualificada.
 
“Ter uma unidade completa do Senac na nossa região significa mão de obra mais qualificada, empresas mais preparadas e um comércio mais competitivo. É um avanço importante para o desenvolvimento local”, destaca.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lei do Bom Pagador beneficia mais de 40 mil contribuintes em Ferraz
Região

Lei do Bom Pagador beneficia mais de 40 mil contribuintes em Ferraz

7&ordm; Encontro 'Guerreiras Convida para a Luta' discute propósito de vida após o câncer em Mogi
Região

7º Encontro 'Guerreiras Convida para a Luta' discute propósito de vida após o câncer em Mogi

Escritor Sacolinha chega ao 14&ordm; livro com vigor literário e intelectual
Região

Escritor Sacolinha chega ao 14º livro com vigor literário e intelectual

Rapper e arte-educador Danilo Skrap, de Ferraz, lança EP nesta sexta-feira
Região

Rapper e arte-educador Danilo Skrap, de Ferraz, lança EP nesta sexta-feira

Povos originários usam o Metaverso da COP30 para convocar uma nova cúpula global sobre o clima
Região

Povos originários usam o Metaverso da COP30 para convocar uma nova cúpula global sobre o clima

Ferraz amplia ações para melhorar a gestão de resíduos no município 
Região

Ferraz amplia ações para melhorar a gestão de resíduos no município 