Alunas de curso de Poá recebem carteirinha de profissional da Sutaco

A entrega da carteira que identifica as alunas do curso “Bonecas de Pano e Feltro” como profissionais do artesanato aconteceu na tarde desta sexta-feira (9), no Casa do Artesão. A ação é uma parceria entre as secretarias de Turismo e de Assistência e Desenvolvimento Social. O curso faz parte do projeto “Formação de Geração de Renda”, que tem na maioria de seus alunos, beneficiários do programa Renda Cidadã, frente de trabalho, Bolsa Família, além da comunidade em geral. Participaram do evento o prefeito Gian Lopes, o secretário de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves e o suplente de vereador Fábio Silva.

A carteirinha é emitida pela Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco), que é uma autarquia vinculada à Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho e têm por objetivo a promoção, o desenvolvimento, a divulgação e a comercialização do artesanato produzido no Estado, bem como a valorização dos artesãos.

O artesão cadastrado na Sutaco conta com facilidades expondo e vendendo seus produtos para empresas públicas e privadas, eventos em todo território nacional, como a Mega Artesanal, considerada a maior feira voltada ao artesanato da América Latina e ainda tem a possibilidade de emissão de nota fiscal.

“Gostaria de agradecer todos os envolvidos, desde secretários, funcionários da administração, mas o meu principal agradecimento é para os alunos, que contribuem com sua presença nas aulas e fazem valer todo esse trabalho que visa dar oportunidade de novas conquistas, sejam elas de geração de renda, inclusão na sociedade ou até mesmo horas de lazer. Gostaria de informar que todas as artesãs contempladas com a carteirinha vão poder expor seus produtos na Feira de Natal, que ocorrerá no município”, informou o prefeito Gian Lopes.

A professora que ministrou as aulas do curso “Bonecas de Pano e Feltro”, Alessandra de Souza Caner Ginez, explicou como os alunos puderam adquirir a carteira. “Os alunos que já são praticantes do curso, há mais de seis meses, fizeram uma espécie de prova prática no Cras Calmon Viana, podendo comprovar sua habilidade. Importante destacar que inicialmente a oportunidade foi para os cursos de ‘Boneca de Pano e Feltro’, mas, devido ao sucesso, será extensivo a todos os cursos de artesanato do município”.