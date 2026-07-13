Emprega Ferraz realiza mutirão com mais de 230 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura de Ferraz de Vasconcelos realiza nesta quarta-feira (15) uma nova edição do Mutirão de Emprego do Emprega Ferraz, com mais de 230 oportunidades de trabalho disponíveis para moradores que buscam uma colocação ou recolocação no mercado. A ação acontecerá na Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos, no endereço Bruno Altafim, 26 - Sítio Paredão. O processo seletivo inicia às 9h, mas a entrega de senha será a partir das 8h30 até 12h.

As vagas contemplam diferentes áreas profissionais, incluindo comércio, serviços, saúde, atendimento ao cliente, estágio e jovem aprendiz. Entre as oportunidades estão cargos como operador de caixa, balconista, operador de loja, açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar e técnico de enfermagem, operador de teleatendimento, auxiliar de limpeza, entre outras funções.

A ação também conta com oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD), ampliando o acesso ao mercado de trabalho e fortalecendo as políticas de inclusão profissional no município.

Entre as vagas disponíveis, estão oportunidades para contratação no regime CLT, além de vagas para jovem aprendiz e estágio. Os salários variam conforme a função, com benefícios previstos pelas empresas contratantes.

Na área da saúde, o mutirão reúne 130 oportunidades, sendo 75 vagas para auxiliar de enfermagem e 55 para técnico de enfermagem, destinadas a candidatos que atendam aos requisitos de formação e registro profissional.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, a iniciativa busca aproximar empresas e trabalhadores, facilitando o acesso às oportunidades disponíveis.

"O Emprega Ferraz tem um papel fundamental na conexão entre quem procura uma oportunidade e as empresas que precisam de novos profissionais. Nosso objetivo é ampliar o acesso da população às vagas disponíveis, oferecer suporte aos trabalhadores e fortalecer o desenvolvimento econômico do município", destacou.

O secretário também ressaltou a importância da diversidade de oportunidades oferecidas nesta edição.

"Ter vagas em diferentes áreas permite atender perfis variados de trabalhadores, desde aqueles que buscam o primeiro emprego, como jovens aprendizes e estagiários, até profissionais com experiência que desejam uma nova oportunidade no mercado", afirmou.

Os interessados devem comparecer ao atendimento com os documentos pessoais e currículo impresso para participar do processo de seleção e verificar as oportunidades compatíveis com seu perfil profissional.

Além das oportunidades de emprego, o mutirão também contará com uma oficina de autoconhecimento voltada ao desenvolvimento profissional. A atividade tem como objetivo auxiliar os participantes a identificarem seus perfis comportamentais, fortalecerem suas habilidades e se prepararem melhor para processos seletivos e entrevistas de emprego, aumentando as chances de inserção e crescimento no mercado de trabalho.

A iniciativa integra as ações permanentes da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos voltadas à geração de emprego, renda e fortalecimento da economia local, aproximando trabalhadores e empresas e criando novas oportunidades para a população.