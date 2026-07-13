Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 13 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Emprego

Emprega Ferraz realiza mutirão com mais de 230 vagas de emprego nesta quarta-feira

Oportunidades contemplam áreas como varejo, saúde, atendimento, serviços, estágio e jovem aprendiz

13 julho 2026 - 11h03Por De Ferraz
Oportunidades contemplam áreas como varejo, saúde, atendimento, serviços, estágio e jovem aprendizOportunidades contemplam áreas como varejo, saúde, atendimento, serviços, estágio e jovem aprendiz - (Foto: Vinícius Cavalcante/ SecomFV)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura de Ferraz de Vasconcelos realiza nesta quarta-feira (15) uma nova edição do Mutirão de Emprego do Emprega Ferraz, com mais de 230 oportunidades de trabalho disponíveis para moradores que buscam uma colocação ou recolocação no mercado. A ação acontecerá na Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos, no endereço Bruno Altafim, 26 - Sítio Paredão. O processo seletivo inicia às 9h, mas a entrega de senha será a partir das 8h30 até 12h.

 

As vagas contemplam diferentes áreas profissionais, incluindo comércio, serviços, saúde, atendimento ao cliente, estágio e jovem aprendiz. Entre as oportunidades estão cargos como operador de caixa, balconista, operador de loja, açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar e técnico de enfermagem, operador de teleatendimento, auxiliar de limpeza, entre outras funções.

 

A ação também conta com oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD), ampliando o acesso ao mercado de trabalho e fortalecendo as políticas de inclusão profissional no município.

 

Entre as vagas disponíveis, estão oportunidades para contratação no regime CLT, além de vagas para jovem aprendiz e estágio. Os salários variam conforme a função, com benefícios previstos pelas empresas contratantes.

 

Na área da saúde, o mutirão reúne 130 oportunidades, sendo 75 vagas para auxiliar de enfermagem e 55 para técnico de enfermagem, destinadas a candidatos que atendam aos requisitos de formação e registro profissional.

 

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, a iniciativa busca aproximar empresas e trabalhadores, facilitando o acesso às oportunidades disponíveis.

 

"O Emprega Ferraz tem um papel fundamental na conexão entre quem procura uma oportunidade e as empresas que precisam de novos profissionais. Nosso objetivo é ampliar o acesso da população às vagas disponíveis, oferecer suporte aos trabalhadores e fortalecer o desenvolvimento econômico do município", destacou.

 

O secretário também ressaltou a importância da diversidade de oportunidades oferecidas nesta edição.

 

"Ter vagas em diferentes áreas permite atender perfis variados de trabalhadores, desde aqueles que buscam o primeiro emprego, como jovens aprendizes e estagiários, até profissionais com experiência que desejam uma nova oportunidade no mercado", afirmou.

 

Os interessados devem comparecer ao atendimento com os documentos pessoais e currículo impresso para participar do processo de seleção e verificar as oportunidades compatíveis com seu perfil profissional.

 

Além das oportunidades de emprego, o mutirão também contará com uma oficina de autoconhecimento voltada ao desenvolvimento profissional. A atividade tem como objetivo auxiliar os participantes a identificarem seus perfis comportamentais, fortalecerem suas habilidades e se prepararem melhor para processos seletivos e entrevistas de emprego, aumentando as chances de inserção e crescimento no mercado de trabalho.

 

A iniciativa integra as ações permanentes da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos voltadas à geração de emprego, renda e fortalecimento da economia local, aproximando trabalhadores e empresas e criando novas oportunidades para a população.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jogos digitais podem impactar funções cognitivas alerta professora de Psicologia e Pedagogia da UMC
Região

Jogos digitais podem impactar funções cognitivas alerta professora de Psicologia e Pedagogia da UMC

Prefeitura de Poá reúne Pontos de Cultura para fortalecer políticas públicas e ações da PNAB
Região

Prefeitura de Poá reúne Pontos de Cultura para fortalecer políticas públicas e ações da PNAB

Por que a cultura organizacional é tão importante para o crescimento das empresas
Região

Por que a cultura organizacional é tão importante para o crescimento das empresas

Menor é apreendido suspeito de tentativa de furto em Arujá
Polícia

Menor é apreendido suspeito de tentativa de furto em Arujá

Secretaria de Administração de Ferraz promove capacitação para servidores municipais
Capacitação

Secretaria de Administração de Ferraz promove capacitação para servidores municipais

Rock Solidário reúne multidões em Ferraz para assistir ao show da banda Rodox
Região

Rock Solidário reúne multidões em Ferraz para assistir ao show da banda Rodox