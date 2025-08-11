APCD-RMC promove Prêmio Melhores do Ano 2025 para valorização da Odontologia regional

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes acaba de realizar o lançamento de mais uma edição do Prêmio Melhores do Ano. Em seu quarto ano consecutivo, a premiação tem o objetivo de reconhecer e valorizar os cirurgiões-dentistas que possuem trajetórias de sucesso na região do Alto Tietê. A divulgação dos resultados e entrega dos troféus ocorrerá no dia 3 de outubro, durante a Festa Dia do Dentista 2025.



"Temos orgulho de anunciar mais uma edição do Prêmio Melhores do Ano, que foi criado com o objetivo de dar destaque aos profissionais da odontologia em nossa região. São cirurgiões-dentistas que exercem a profissão de forma ética e, ao mesmo tempo, inovadora. Eles merecem reconhecimento e podem ser inspiração para os colegas", destaca o presidente da APCD-RMC, Paulo Oliveira.

Com objetivo de promover a transparência do Prêmio Melhores do Ano, a APCD-RMC tornou público o regulamento da premiação. O documento estabelece um total de sete categorias para a premiação, sendo elas: 1. Troféu Tiradentes (Honra ao Mérito); 2. Empreendedor do Ano; 3. Destaque da Odontologia; 4. Estudante do Ano APCD RMC; 5. Odontologia nas Redes Sociais; 6. Mestre do Ano; 7. Odontologia Solidária; 8. Odontologia na Rede Pública e 9. Docente do Ano.



A indicação dos nomes que concorrerão em cada categoria será realizada pela diretoria e assessoria jurídica da APCD-RMC, mediante observação aos seguintes critérios: serão apuradas informações de destaque do profissional, avaliação de sua atuação social e análise do engajamento nas redes sociais e na mídia local, desde que estejam em conformidade com o Código de Ética Odontológica.



Após definidos e anunciados os nomes dos concorrentes em cada categoria, será aberta a votação popular. Esta será realizada por meio de formulário eletrônico, disponibilizado nas redes sociais e site da APCD-RMC, com controle via login individual. Os nomes dos vencedores serão divulgados apenas durante a solenidade de entrega das premiações, na Festa Dia do Dentista 2025.



Sobre a festa

A Festa do Dia do Dentista da APCD Mogi das Cruzes será realizada no dia 3 de outubro, a partir das 20h, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. O evento visa valorizar a Odontologia na região e é uma oportunidade para os profissionais da área se reunirem e celebrarem a profissão, além de prestigiar aqueles que se destacaram em suas atividades. O Prêmio Melhores do Ano é uma das atrações da festa. Informações sobre o evento e a programação completa, podem ser obridas junto ao setor administrativo da APCD Regional Mogi das Cruzes.