Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 11 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

APCD-RMC promove Prêmio Melhores do Ano 2025 para valorização da Odontologia regional

No total, serão premiadas sete categorias para reconhecimento de cirurgiões-dentistas com trajetórias de sucesso na região

11 agosto 2025 - 14h20Por Da Região
o regulamento do prêmio já está disponível no site oficial da Associaçãoo regulamento do prêmio já está disponível no site oficial da Associação - (Foto: Divulgação)

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes acaba de realizar o lançamento de mais uma edição do Prêmio Melhores do Ano. Em seu quarto ano consecutivo, a premiação tem o objetivo de reconhecer e valorizar os cirurgiões-dentistas que possuem trajetórias de sucesso na região do Alto Tietê. A divulgação dos resultados e entrega dos troféus ocorrerá no dia 3 de outubro, durante a Festa Dia do Dentista 2025.
 
"Temos orgulho de anunciar mais uma edição do Prêmio Melhores do Ano, que foi criado com o objetivo de dar destaque aos profissionais da odontologia em nossa região. São cirurgiões-dentistas que exercem a profissão de forma ética e, ao mesmo tempo, inovadora. Eles merecem reconhecimento e podem ser inspiração para os colegas", destaca o presidente da APCD-RMC, Paulo Oliveira.

Com objetivo de promover a transparência do Prêmio Melhores do Ano, a APCD-RMC tornou público o regulamento da premiação. O documento estabelece um total de sete categorias para a premiação, sendo elas: 1. Troféu Tiradentes (Honra ao Mérito); 2. Empreendedor do Ano; 3. Destaque da Odontologia; 4. Estudante do Ano APCD RMC; 5. Odontologia nas Redes Sociais; 6. Mestre do Ano; 7. Odontologia Solidária; 8. Odontologia na Rede Pública e 9. Docente do Ano.
 
A indicação dos nomes que concorrerão em cada categoria será realizada pela diretoria e assessoria jurídica da APCD-RMC, mediante observação aos seguintes critérios: serão apuradas informações de destaque do profissional, avaliação de sua atuação social e análise do engajamento nas redes sociais e na mídia local, desde que estejam em conformidade com o Código de Ética Odontológica.
 
Após definidos e anunciados os nomes dos concorrentes em cada categoria, será aberta a votação popular. Esta será realizada por meio de formulário eletrônico, disponibilizado nas redes sociais e site da APCD-RMC, com controle via login individual. Os nomes dos vencedores serão divulgados apenas durante a solenidade de entrega das premiações, na Festa Dia do Dentista 2025.
 
Sobre a festa

A Festa do Dia do Dentista da APCD Mogi das Cruzes será realizada no dia 3 de outubro, a partir das 20h, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. O evento visa valorizar a Odontologia na região e é uma oportunidade para os profissionais da área se reunirem e celebrarem a profissão, além de prestigiar aqueles que se destacaram em suas atividades. O Prêmio Melhores do Ano é uma das atrações da festa. Informações sobre o evento e a programação completa, podem ser obridas junto ao setor administrativo da APCD Regional Mogi das Cruzes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Emprega Ferraz PAT faz nova seleção de emprego com 194 vagas na área da Saúde e de supermercado
Região

Emprega Ferraz PAT faz nova seleção de emprego com 194 vagas na área da Saúde e de supermercado

Você pode estar com a 'bunda morta' e não saber: conheça a síndrome moderna do sedentarismo
Região

Você pode estar com a 'bunda morta' e não saber: conheça a síndrome moderna do sedentarismo

Especialista prevê impactos para empresas com mudanças no IR
Região

Especialista prevê impactos para empresas com mudanças no IR

Casos de Covid-19 na região chegam a 1,5 mil em 2025, com 17 mortes
Região

Casos de Covid-19 na região chegam a 1,5 mil em 2025, com 17 mortes

Linhas de trem do Alto Tietê têm alteração na circulação neste fim de semana
Região

Linhas de trem do Alto Tietê têm alteração na circulação neste fim de semana

Prefeitura e Câmara de Ferraz realizam sessão solene para lançamento de campanha
Região

Prefeitura e Câmara de Ferraz realizam sessão solene para lançamento de campanha