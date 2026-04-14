Professores de Ferraz realizam vivência com povos originários

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta terça-feira (14) uma vivência com os povos originários na reserva indígena multiétnica Filhos desta Terra em Guarulhos.

O momento reuniu um representante de cada escola, totalizando 40 professores da rede municipal de Educação.

A professora Vitória Tavares Dantas é descendente direta de indígenas e compartilhou um pouco da sua vivência com os alunos: “A minha avó é indígena e eu sofria muito preconceito quando era criança por causa disso, nenhuma criança da rua queria brincar comigo e com os meus primos, pois diziam que ela era uma bruxa. Hoje, viver esse momento para dar mais conhecimento aos professores e consequentemente para as crianças é muito importante”, relatou.

A Reserva Indígena “Filhos da Terra” reúne cerca de 11 povos de diversas etnias com os seus costumes, línguas, culinária e rituais próprios, entre eles estão: Pankararu, Tupi-Guarani, Tapuya, Pankararé

A liderança jovem da aldeia Filhos da Terra, Zamaragugo, relatou a importância dessa ação para levar a cultura indígena até as crianças: “Receber esse grupo de professores é muito importante, pois traz troca e enriquecimento cultural, principalmente porque os professores que estão aqui passarão o conhecimento para os pequenos”, pontuou.

Segundo a representante do povo Pankararu, Simone Jaciara, levar conhecimento sobre a cultura do povo indígena reforça o pertencimento do povo brasileiro: “Aqui em terra de Pindorama todos são descendentes de indígenas, vemos isso representado nos nomes das cidades, das comidas e em diversos ditados populares; o nosso objetivo é instigar a curiosidade de todos para conhecer as suas raízes”, afirmou.

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos vem realizando diversos projetos para a valorização da cultura indígena, com palestras, formação de professores e vivências.

“Estamos fazendo este momento de vivência em cumprimento à Lei 11.645, Resolução 5/2024, pois o dia dos povos indígenas são 365 dias”, pontuou a articuladora pedagógica Roberta Rodrigues.