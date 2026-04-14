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Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
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Região

Rezadeira há 33 anos é a homenageada do cartaz da Festa do Divino de Mogi 2026

Trindade Vieira dos Santos foi a escolhida para representar a festa no cartaz oficial

14 abril 2026 - 18h26Por de Mogi
Trindade Vieira dos Santos foi a escolhida para representar a festa no cartaz oficialTrindade Vieira dos Santos foi a escolhida para representar a festa no cartaz oficial - (Foto: Divulgação)

A preparação para a 413ª edição da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes ganhou um momento especial no último sábado (11), com o anúncio da pessoa homenageada que irá estampar o cartaz oficial da celebração. A revelação aconteceu durante a tradicional 9ª Coroa do Divino, realizada na Associação Pró-Festa do Divino, no bairro do Mogilar, que reuniu dezenas de devotos em mais uma etapa de preparação espiritual para a festa, que começa no dia 14 de maio, exatamente daqui um mês.

Neste ano, a escolha da homenageada foi apresentada de forma antecipada, ainda no período preparatório, uma mudança em relação à tradição, já que o anúncio costuma ocorrer apenas durante a programação oficial. A decisão partiu dos Festeiros Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina, em conjunto com os Capitães de Mastro Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos.

A escolhida para representar a festa no cartaz oficial é a rezadeira Trindade Vieira dos Santos, figura conhecida pela dedicação à fé, à tradição e à evangelização de centenas de devotos. Nascida em 11 de abril de 1948 (por sinal, ela estava fazendo aniversário no dia), Trindade atua como rezadeira desde 1993, somando 33 anos de missão voltada à evangelização.

Na tradição centenária da Festa do Divino, as rezadeiras desempenham um papel fundamental na preservação da cultura e da religiosidade popular. Elas são responsáveis por levar a mensagem do Divino Espírito Santo às casas dos devotos por meio da Coroa do Divino, promovendo momentos de oração, acolhimento e fortalecimento da fé nas comunidades.

A 413ª edição da festa será realizada entre os dias 14 e 24 de maio, com o tema “Divino Espírito Santo, fazei de nós mensageiros da vossa Paz”. Até lá, a programação segue com encontros e celebrações que mantêm viva uma das mais importantes manifestações religiosas e culturais de Mogi das Cruzes.

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