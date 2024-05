Apoio à privatização é condicionada à expansão de água e esgoto na região

As prefeituras das cidades da região defendem a expansão das redes de distribuição de água e de coleta de esgoto com a privatização da Sabesp. Os municípios aprovaram a intenção do Estado de transferir a gestão da empresa para a iniciativa privada.

A Prefeitura de Suzano informou que acompanha de perto este processo, inclusive com representante no Conselho Deliberativo da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 1 (URAE1).

A administração municipal continuará mantendo relacionamento estreito com a Sabesp, como vem ocorrendo nos últimos anos, de modo a seguir conquistando melhorias para a população.

Atualmente, em Suzano, o índice de cobertura de água está em 96%, o de esgoto em 90% e o de tratamento de esgoto coletado em 71%. Com o processo de concessão, o objetivo apresentado é alcançar 99% da distribuição de água, 90% da coleta de esgoto e 100% do tratamento do esgoto coletado até 2029. Os índices estão fundamentados no Plano de Metas da Sabesp.

Também houve pedido de melhorias para intervenções imediatas, com cinco cidades da região se posicionaram sobre a privatização da Sabesp. O projeto de privatização ainda não é pauta nas Câmaras Municipais da região.

Em Mogi das Cruzes, a Prefeitura ressaltou que o trabalho de saneamento básico na cidade é feito pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes (Semae), com exceção dos “bairros de divisa”, que ficam no limite com Itaquaquecetuba e Suzano.

Em relação à proposta de privatização, a Prefeitura disse que a discussão é realizada em âmbito estadual e que aguarda a conclusão do processo.

A Prefeitura de Itaquá disse que, com a privatização, espera por mais eficiência na prestação de serviços, melhoria na qualidade do fornecimento de água e saneamento, além de mais investimentos para expandir a infraestrutura.

A Prefeitura de Poá disse que está analisando a documentação apresentada acerca do novo contrato com a Sabesp, assim como os anexos referentes às metas e indicadores.