Arrecadação de IPVA cresce 23,6% em 2023; R$ 326 mi são pagos

As cidades do Alto Tietê registraram aumento de 23,6% no valor de arrecadação do IPVA entre janeiro e setembro deste ano quando comparado ao mesmo período de 2022.

Neste ano foram R$ 326,8 milhões arrecadados, enquanto ano passado o valor foi de R$ 264,4 milhões.

Os dados são da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Os números de outubro ainda não constam no portal da secretaria.

Todas as cidades tiveram aumento na arrecadação de IPVA segundo os dados. O maior aumento ocorreu em Santa Isabel, que cresceu 29,2%, passando de R$ 8,3 milhões para R$ 10,8 milhões.

Na sequência aparecem Guararema e Arujá, com dados semelhantes. Em Guararema o crescimento foi de 28,9%, passando de R$ 5,9 milhões para R$ 7,6 milhões.

Em Arujá o crescimento foi de 28,5%, passando de R$ 22,3 milhões para R$ 28,7 milhões.

Em Salesópolis o crescimento foi de 26,4%, passando de R$ 2,2 milhões para R$ 2,7 milhões.

Também com número semelhante, aparecem Itaquá (23,3%), Mogi (23%) e Biritiba (23%).

Suzano aparece em seguida com 22,5% de crescimento, passando de R$ 47 milhões para R$ 57,5 milhões.

Por fim, Poá e Ferraz, com crescimento de 21,9% e 21% respectivamente.

Multas

Quem deixa de recolher o imposto no prazo fica sujeito a multa e juros – os acréscimos moratórios são de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, calculados sobre o valor do imposto. Caso permaneça a inadimplência do IPVA, após o prazo para licenciamento do veículo, conforme calendário fixado pelo Detran-SP, o proprietário estará circulando irregularmente e poderá ter o veículo apreendido.

O contribuinte que não quitar o débito ou apresentar defesa no prazo terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo (transferindo a administração do débito para a Procuradoria Geral do Estado, que poderá iniciar o procedimento de execução judicial).