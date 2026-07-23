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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Região

Artesp determina retorno da CPTM para operação de linhas concedidas à Trivia Trens

Medida é prevista em contrato e será ratificada pela Agência Reguladora até o final da tarde desta quinta (23); objetivo é assegurar prestação de serviço de qualidade à população

23 julho 2026 - 16h26Por da Reportagem Local
Objetivo é assegurar prestação de serviço de qualidade à populaçãoObjetivo é assegurar prestação de serviço de qualidade à população - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

"O que nós vimos nos últimos dois dias, especialmente hoje, foi inaceitável." A declaração do presidente-diretor da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), André Isper, anunciou o retorno da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) à operação conjunta das linhas concedidas à Trivia por, pelo menos, 90 dias.


Segundo Isper, a CPTM deve voltar a atuar ao lado da Trivia enquanto a agência realiza uma apuração para identificar as causas dos problemas e reavaliar o planejamento operacional. "Nós aqui na Agência, como fiscalizadores e regularizadores do contrato, estamos agindo de modo imediato", afirmou. Ele acrescentou que o objetivo é "fazer a apuração e entender exatamente o que aconteceu, especialmente na falha de hoje, e replanejar" o serviço.


A atual gestão estadual estruturou novos contratos de concessão com aprimoramentos que asseguram a qualidade do serviço prestado, além de cláusulas que permitem a rápida atuação da Artesp. No contrato com a Trivia Trens, a transição operacional está determinada em etapas, com mecanismos de monitoramento e acompanhamento que, ao não serem plenamente atendidos, garantem segurança jurídica para o retorno da operação conjunta. Nesse contexto, a CPTM permanece à disposição para prestar todo o suporte técnico necessário, em alinhamento com as definições do Poder Concedente.


Apuração de falhas


A Artesp vai instaurar procedimento de apuração para identificar as causas das ocorrências e apurar a responsabilidade da concessionária pelas falhas registradas na prestação do serviço. A Agência adotará todas as medidas administrativas cabíveis para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária e a adequada prestação do serviço aos usuários, incluindo a aplicação das penalidades previstas em contrato. 


A agência reforça que os contratos de concessão estabelecem mecanismos claros de fiscalização e responsabilização e que atuará com rigor para assegurar o cumprimento das exigências contratuais e a qualidade do serviço prestado à população.

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