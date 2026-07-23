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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Social

Carretas de capacitação têm 1,4 mil vagas gratuitas na zona sul e Grande São Paulo

São cursos profissionalizantes em 29 pontos de atendimento, entre carretas itinerantes e organizações parceiras

23 julho 2026 - 10h00Por da Reportagem Local
Promovido pelo Fundo Social de São Paulo, o Caminho da Capacitação integra o SuperAção SP, política pública do Governo do Estado voltada à superação da pobrezaPromovido pelo Fundo Social de São Paulo, o Caminho da Capacitação integra o SuperAção SP, política pública do Governo do Estado voltada à superação da pobreza - (Foto: Agência SP)

O Caminho da Capacitação, iniciativa itinerante de qualificação profissional do Fundo Social de São Paulo, tem 1.457 vagas gratuitas em 29 pontos de atendimento na zona sul da capital e em municípios da Grande São Paulo. Nesta etapa, a iniciativa passa a ofertar cursos também em Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site cursofussp.sp.gov.br. As vagas são limitadas e permanecem abertas até o preenchimento das turmas ou até o segundo dia de aula em cada unidade. As aulas serão realizadas entre 27 de julho e 7 de agosto, nos seguintes pontos de atendimento:

Grande São Paulo

Praça da Cidadania de São Bernardo do Campo
Carreta de: Manutenção Automotiva

Itaquaquecetuba
Carreta de: Manutenção Elétrica com Ar-Condicionado

Mogi das Cruzes
Carreta de: Soldagem

Francisco Morato
Carreta de: Costura Criativa

Franco da Rocha
Carretas de: Manutenção de Motos e Pet

Poá
Carretas de: Cuidador de Idosos e Beleza e Estética

Rio Grande da Serra
Carreta de: Costura Criativa

Salesópolis
Carretas de: Tecnologia e Beleza e Estética

Zona sul da capital

CEU Alvarenga 1 e 2
Carretas de: Panificação e Imagem Pessoal

CEU Campo Limpo
Carreta de: Gastronomia

CEU Caminho do Mar
Carreta de: Pet

CEU Meninos
Carreta de: Manutenção de Motos

CEU Paraisópolis
Carreta de: Panificação

CEU Vila Rubi
Carreta de: Pet

CEU Vila do Sol
Carreta de: Confecção Industrial

CEU Heliópolis
Carreta de: Manutenção de Motos

Além das carretas itinerantes, os cursos também serão oferecidos em 13 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da Zona Sul da capital, em formato fixo, nas próprias entidades. As instituições participantes são:

  • Associação Amigos de Bairro do Jardim Samara e Adjacências de Campo Limpo
  • Libertários do Capão Redondo
  • Associação Unidos Comunitária do Jardim Papai Noel
  • Associação Comunitária Lúcia Helena
  • Casa da Mulher Paulistana
  • Associação Povo Em Ação Vida Sustentável
  • Associação Cultural Corrente Libertadora
  • Instituto Formiguinhas
  • Comunidade Kolping Catanduva
  • Instituto Lia Esperança
  • Turma da Touca
  • Associação Amigos do Jardim Olinda – ASSAJO
  • Associação Cultural Educacional e Social Rosa de Saron

Promovido pelo Fundo Social de São Paulo, o Caminho da Capacitação integra o SuperAção SP, política pública do Governo do Estado voltada à superação da pobreza. Desde o lançamento, a iniciativa já formou mais de 17,9 mil alunos e levou cursos gratuitos a 301 municípios paulistas. Mais informações sobre os cursos e locais de atendimento estão disponíveis no site oficial do Caminho da Capacitação: http://caminhodacapacitacao.sp.gov.br

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