Carretas de capacitação têm 1,4 mil vagas gratuitas na zona sul e Grande São Paulo

O Caminho da Capacitação, iniciativa itinerante de qualificação profissional do Fundo Social de São Paulo, tem 1.457 vagas gratuitas em 29 pontos de atendimento na zona sul da capital e em municípios da Grande São Paulo. Nesta etapa, a iniciativa passa a ofertar cursos também em Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site cursofussp.sp.gov.br. As vagas são limitadas e permanecem abertas até o preenchimento das turmas ou até o segundo dia de aula em cada unidade. As aulas serão realizadas entre 27 de julho e 7 de agosto, nos seguintes pontos de atendimento:

Grande São Paulo

Praça da Cidadania de São Bernardo do Campo

Carreta de: Manutenção Automotiva

Itaquaquecetuba

Carreta de: Manutenção Elétrica com Ar-Condicionado

Mogi das Cruzes

Carreta de: Soldagem

Francisco Morato

Carreta de: Costura Criativa

Franco da Rocha

Carretas de: Manutenção de Motos e Pet

Poá

Carretas de: Cuidador de Idosos e Beleza e Estética

Rio Grande da Serra

Carreta de: Costura Criativa

Salesópolis

Carretas de: Tecnologia e Beleza e Estética

Zona sul da capital

CEU Alvarenga 1 e 2

Carretas de: Panificação e Imagem Pessoal

CEU Campo Limpo

Carreta de: Gastronomia

CEU Caminho do Mar

Carreta de: Pet

CEU Meninos

Carreta de: Manutenção de Motos

CEU Paraisópolis

Carreta de: Panificação

CEU Vila Rubi

Carreta de: Pet

CEU Vila do Sol

Carreta de: Confecção Industrial

CEU Heliópolis

Carreta de: Manutenção de Motos

Além das carretas itinerantes, os cursos também serão oferecidos em 13 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da Zona Sul da capital, em formato fixo, nas próprias entidades. As instituições participantes são:

Associação Amigos de Bairro do Jardim Samara e Adjacências de Campo Limpo

Libertários do Capão Redondo

Associação Unidos Comunitária do Jardim Papai Noel

Associação Comunitária Lúcia Helena

Casa da Mulher Paulistana

Associação Povo Em Ação Vida Sustentável

Associação Cultural Corrente Libertadora

Instituto Formiguinhas

Comunidade Kolping Catanduva

Instituto Lia Esperança

Turma da Touca

Associação Amigos do Jardim Olinda – ASSAJO

Associação Cultural Educacional e Social Rosa de Saron

Promovido pelo Fundo Social de São Paulo, o Caminho da Capacitação integra o SuperAção SP, política pública do Governo do Estado voltada à superação da pobreza. Desde o lançamento, a iniciativa já formou mais de 17,9 mil alunos e levou cursos gratuitos a 301 municípios paulistas. Mais informações sobre os cursos e locais de atendimento estão disponíveis no site oficial do Caminho da Capacitação: http://caminhodacapacitacao.sp.gov.br