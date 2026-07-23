Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 23 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Segundo semestre começa nesta sexta-feira (24) para 127,1 mil estudantes do Alto Tietê

Escolas do interior recebem intercambistas pela primeira vez

23 julho 2026 - 15h54Por da Reportagem Local
Aulas de recuperação e provas de seleção para intercâmbio em 2027 estão marcadas para as próximas semanasAulas de recuperação e provas de seleção para intercâmbio em 2027 estão marcadas para as próximas semanas - (Foto: Divulgação)

Os 3 milhões de estudantes das 5.000 escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) voltam às aulas nesta sexta-feira (24) após as férias de julho. No Alto Tietê, são 127,1 mil alunos matriculados na rede estadual. O início do segundo semestre é marcado pela preparação e provas de recuperação, pelas provas de seleção para viagem de intercâmbio a países de língua inglesa marcada para 2027 e pela recepção, pela primeira vez, de estudantes estrangeiros intercambistas nas escolas estaduais.

No retorno às aulas, as unidades darão início à preparação e aplicação das provas de recuperação do 1º semestre a estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Entre 27 e 31 de julho, as escolas devem organizar atividades de reforço e aprofundamento dos conteúdos previstos para o semestre nos componentes do Currículo Paulista de cada ano/série. 

As provas estão agendadas para o intervalo entre 3 e 7 de agosto. Podem participar alunos com notas iguais ou menores de cinco no primeiro e segundo bimestres, ou que queiram melhorar a média no boletim. As avaliações de recuperação vão substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo. 

De olho no intercâmbio

Também, entre 3 e 7 de agosto, 3.308 escolas estaduais devem organizar a aplicação das provas de seleção do programa Prontos pro Mundo, iniciativa de intercâmbio que envia, anualmente, 1.000 estudantes a países de língua inglesa. 

Em todo o estado, são 54,1 mil estudantes da 1ª série do Ensino Médio convocados para a prova de proficiência no idioma. No Alto Tietê, são 2.437 alunos chamados para a avaliação. A lista de alunos selecionados está disponível  neste link. Os critérios de seleção podem ser conferidos no edital, neste link.

Intercambistas estrangeiros pela primeira vez em SP

O segundo semestre também começa com novidades em escolas do interior do estado. Pela primeira vez, a Secretaria da Educação recebe 31 estudantes estrangeiros intercambistas para uma experiência de imersão de 30 dias na rede estadual de ensino. Esses alunos vêm do Canadá, Nova Zelândia, Itália e Irlanda, ficarão hospedados em casas de família e matriculados em 13 escolas estaduais das unidades regionais de ensino de Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Itapetininga, Piraju e São Roque durante o período no Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carretas de capacitação têm 1,4 mil vagas gratuitas na zona sul e Grande São Paulo
Social

Carretas de capacitação têm 1,4 mil vagas gratuitas na zona sul e Grande São Paulo

Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos de Beleza e Estética
Região

Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos de Beleza e Estética

Cinco experiências que fazem do Tanabata Matsuri um dos eventos mais aguardados de Mogi
Região

Cinco experiências que fazem do Tanabata Matsuri um dos eventos mais aguardados de Mogi

Concurso Cosplay promete reunir personagens e criatividade no Festival Tanabata Matsuri 2026
Região

Concurso Cosplay promete reunir personagens e criatividade no Festival Tanabata Matsuri 2026

Tanabata Matsuri reúne sabores do Japão e traz confeitaria de chef do MasterChef neste fim de semana
Região

Tanabata Matsuri reúne sabores do Japão e traz confeitaria de chef do MasterChef neste fim de semana

Assistência Social realiza doação de cobertores e agasalhos para o Fundo Social de Ferraz
Região

Assistência Social realiza doação de cobertores e agasalhos para o Fundo Social de Ferraz