Segundo semestre começa nesta sexta-feira (24) para 127,1 mil estudantes do Alto Tietê

Os 3 milhões de estudantes das 5.000 escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) voltam às aulas nesta sexta-feira (24) após as férias de julho. No Alto Tietê, são 127,1 mil alunos matriculados na rede estadual. O início do segundo semestre é marcado pela preparação e provas de recuperação, pelas provas de seleção para viagem de intercâmbio a países de língua inglesa marcada para 2027 e pela recepção, pela primeira vez, de estudantes estrangeiros intercambistas nas escolas estaduais.

No retorno às aulas, as unidades darão início à preparação e aplicação das provas de recuperação do 1º semestre a estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Entre 27 e 31 de julho, as escolas devem organizar atividades de reforço e aprofundamento dos conteúdos previstos para o semestre nos componentes do Currículo Paulista de cada ano/série.

As provas estão agendadas para o intervalo entre 3 e 7 de agosto. Podem participar alunos com notas iguais ou menores de cinco no primeiro e segundo bimestres, ou que queiram melhorar a média no boletim. As avaliações de recuperação vão substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo.

De olho no intercâmbio

Também, entre 3 e 7 de agosto, 3.308 escolas estaduais devem organizar a aplicação das provas de seleção do programa Prontos pro Mundo, iniciativa de intercâmbio que envia, anualmente, 1.000 estudantes a países de língua inglesa.

Em todo o estado, são 54,1 mil estudantes da 1ª série do Ensino Médio convocados para a prova de proficiência no idioma. No Alto Tietê, são 2.437 alunos chamados para a avaliação. A lista de alunos selecionados está disponível neste link. Os critérios de seleção podem ser conferidos no edital, neste link.

Intercambistas estrangeiros pela primeira vez em SP

O segundo semestre também começa com novidades em escolas do interior do estado. Pela primeira vez, a Secretaria da Educação recebe 31 estudantes estrangeiros intercambistas para uma experiência de imersão de 30 dias na rede estadual de ensino. Esses alunos vêm do Canadá, Nova Zelândia, Itália e Irlanda, ficarão hospedados em casas de família e matriculados em 13 escolas estaduais das unidades regionais de ensino de Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Itapetininga, Piraju e São Roque durante o período no Brasil.