Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos de Beleza e Estética

A Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos da Carreta da Beleza e Estética, que integra o programa Caminho da Capacitação. A iniciativa retorna ao município com o objetivo de ampliar o acesso à qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e criar oportunidades de trabalho e geração de renda para a população.

As aulas serão realizadas entre os dias 27 de julho e 7 de agosto, na unidade móvel que ficará instalada na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, no Centro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário digital.

Os cursos serão oferecidos de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite, com turmas de 20 alunos cada. No período da manhã (8h às 12h) será ministrado o curso Maquiagem – Técnicas Profissionais (inscrições aqui); à tarde (13h às 17h), Alongamento de Cílios (inscrições aqui); e, à noite (18h às 22h), Barbeiro (inscrições aqui).

O prefeito Saulo Souza destacou que investir na capacitação profissional é uma das prioridades da administração municipal para ampliar as oportunidades de emprego, fortalecer o empreendedorismo e promover o desenvolvimento econômico da cidade. "Nosso compromisso é criar oportunidades para que as pessoas possam se qualificar, conquistar autonomia financeira e melhorar a qualidade de vida de suas famílias.

Em parceria com o Governo do Estado, seguimos trazendo cursos gratuitos que atendem às necessidades do mercado e fortalecem a geração de emprego e renda em Poá", afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, ressaltou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado para ampliar o acesso à capacitação profissional. "A parceria com o Fundo Social de São Paulo nos permite oferecer cursos gratuitos e de qualidade para a população. Agradeço à primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, por acreditar nesse trabalho conjunto, que leva conhecimento, fortalece o empreendedorismo e abre portas para quem busca uma nova oportunidade de renda", destacou.

O programa Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo que percorre diversos municípios com unidades móveis totalmente equipadas, levando cursos gratuitos e aproximando a formação profissional da população. A proposta é facilitar o acesso à qualificação, estimular o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Investimento na qualificação

Desde o início da gestão do prefeito Saulo Souza, a Prefeitura de Poá vem ampliando a oferta de cursos gratuitos voltados à capacitação profissional e à geração de emprego e renda.

Por meio do programa Caminho da Capacitação, o município já recebeu a Carreta PET, que ofereceu cursos de Banho e Tosa. Em parceria com o Sebrae e o Senai, também foram disponibilizadas capacitações nas áreas de costura, instalação de drywall, rodapés e molduras.

Além disso, o Fundo Social mantém o programa “Mãos que Fazem”, que oferece cursos gratuitos em diversas áreas, como boneca de pano, pintura em tecido, manicure, pedicure e outras atividades voltadas à geração de renda e ao fortalecimento do empreendedorismo local.

Serviço:

Cursos Carreta da Beleza e Estética / Caminho da Capacitação

Período: 27 de julho a 7 de agosto

Maquiagem – Técnicas Profissionais: Manhã (8h às 12h)

Alongamento de Cílios: Tarde (13h às 17h)

Barbeiro: Noite (18h às 22h)

Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150 – Centro

Inscrições pelo site da Prefeitura de Poá (www.poa.sp.gov.br)