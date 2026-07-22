Cinco experiências que fazem do Tanabata Matsuri um dos eventos mais aguardados de Mogi

Faltam poucos dias para o Tanabata Matsuri abrir seus portões em Mogi das Cruzes. Nos dias 25 e 26 de julho, o Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Avenida Japão, 5.919, Porteira Preta, receberá mais uma edição do festival, reunindo uma programação diversificada que promete encantar visitantes de todas as idades.

Inspirado em uma antiga lenda japonesa que celebra o reencontro das estrelas Orihime (Vega) e Hikoboshi (Altair), o Tanabata Matsuri vai muito além das apresentações culturais.

Durante os dois dias, o público poderá vivenciar tradições centenárias, experimentar a culinária oriental, participar de oficinas, conhecer a Vila Cultural e acompanhar atrações que unem cultura, lazer e entretenimento em um único espaço.

Segundo o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda, a expectativa é receber um público formado por famílias, admiradores da cultura japonesa e visitantes que desejam viver novas experiências.

"O Tanabata é um evento que reúne diferentes gerações. É um convite para conhecer a cultura japonesa de uma forma leve, participativa e acolhedora.

Quem visita o festival encontra muito mais do que apresentações artísticas; encontra experiências que ficam na memória. Estamos preparando tudo com muito carinho para receber o público em mais uma grande celebração da cultura japonesa em Mogi das Cruzes", destaca.

1. Escrever um desejo e manter viva uma tradição centenária

Uma das experiências mais marcantes do Tanabata Matsuri é a escrita dos tradicionais tanzakus, pequenas tiras coloridas de papel onde os visitantes registram seus desejos para pendurá-los nos galhos de bambu. Inspirado na lenda japonesa do reencontro de Orihime e Hikoboshi, esse ritual simboliza esperança, prosperidade e novos começos, tornando cada visitante parte dessa tradição.

2. Acompanhar uma programação cultural do começo ao fim do dia

Durante todo o fim de semana, o palco principal receberá apresentações de taikô, odori, cultura okinawana, artes marciais, música tradicional e contemporânea, além de artistas e grupos convidados.

Entre os destaques estão os shows de Nami Kuniyoshi, Yuri Kataoka, Joe Hirata, Karen Ito, Gustavo Harano, Ricardo Nakase, Débora Iha, Mayumi e Midori, Yumi Shiomi, Florinda Nagai e João Vitor Mafra, além das apresentações dos grupos Yujo Taikô e Odori, Ruyko Taiko – Grupo de Fukushima, Yuragi Taiko, Hanabi, Shiawasse Soran e Wadan Ensemble.

A programação também inclui o tradicional Bon Odori, o Concurso Cosplay, apresentações das Guerreiras do K-Pop Cover, danças circulares, oficinas culturais e diversas atrações que celebram a cultura japonesa em suas diferentes expressões.

Um dos momentos mais aguardados do festival acontece no sábado, às 17h30, com a cerimônia do Tooro Nagashi, quando centenas de lanternas iluminadas são colocadas no lago do Bunkyo em um ritual que simboliza paz, gratidão e homenagem.

3. Conhecer a Vila Cultural e participar de oficinas

A Vila Cultural proporciona uma verdadeira imersão nas tradições japonesas. O espaço reúne oficinas de origami, cerimônia do chá, exposições, atividades ligadas ao mangá, demonstrações culturais e a tradicional escrita dos desejos nos tanzakus.

Os visitantes também poderão conhecer estandes de artesanato, produtos orientais, artigos temáticos e peças de decoração, valorizando o trabalho de artesãos e expositores.

4. Experimentar sabores da culinária japonesa

Com 23 barracas gastronômicas e food trucks, a praça de alimentação será um dos grandes destaques do Tanabata Matsuri, oferecendo opções para todos os gostos.

Os visitantes poderão saborear pratos tradicionais da culinária japonesa, como lamen, yakissoba, sushi, sashimi, tempurá, guioza, yakitori, kare e udon, além de doces típicos, sobremesas, churrasco, lanches, bebidas e diversas receitas preparadas pelas entidades participantes e expositores.

Entre os destaques desta edição está a participação do chef e confeiteiro César Yukio, conhecido nacionalmente por sua participação no MasterChef Brasil. À frente da Confeitaria Hanami, ele levará ao festival doces autorais inspirados na confeitaria japonesa, proporcionando ao público uma oportunidade de conhecer um trabalho que combina técnica, tradição e criatividade.

Mais do que uma refeição, a praça de alimentação será um convite para conhecer sabores que fazem parte da tradição japonesa.

5. Aproveitar um fim de semana para toda a família

Além das atrações culturais e gastronômicas, o Tanabata Matsuri oferece um ambiente acolhedor para pessoas de todas as idades. Crianças, jovens, adultos e idosos encontram atividades para participar, espaços para passear, experiências interativas e momentos de convivência que transformam o festival em um programa completo para toda a família.

Os ingressos custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada). O estacionamento no local terá valor de R$ 35 por veículo.

A programação completa está disponível em bunkyo.com.br/tanabata/programacao.

O Festival Tanabata Matsuri de Mogi das Cruzes recebe incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC) e recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

SERVIÇO

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas

Data: 25 e 26 de julho de 2026

Horário: sábado, das 10h às 22h | domingo, das 10h às 21h

Local: Centro Esportivo do Bunkyo

Endereço: Avenida Japão, 5.919 – Porteira Preta – Mogi das Cruzes

Programação completa: https://bunkyo.com.br/tanabata/programacao

Informações: (11) 4791-2022