Poá abre inscrições para curso de Cuidador de Idosos oferecido pelo programa Caminho da Capacitação

A Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social, em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Cuidador de Idosos, oferecido por meio da carreta do programa Caminho da Capacitação. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional da população e preparar profissionais para atuar no atendimento humanizado à pessoa idosa. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, distribuídas em três turmas.



As aulas serão realizadas entre os dias 27 de julho e 7 de agosto, de segunda a sexta-feira, na carreta que será instalada na Praça de Eventos. Os participantes poderão escolher entre os períodos da manhã, das 8h às 12h; da tarde, das 13h às 17h; ou da noite, das 18h às 22h. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link (https://docs.google.com/forms/d/1Pxlevpls625DxEluonTLA4RYW-b6P_IGb1nq7Ga-JCs/edit).



O curso tem como finalidade formar profissionais capacitados para atender pessoas idosas que necessitam de atenção especial, promovendo qualidade de vida, bem-estar e cuidado humanizado. A capacitação também busca incentivar a valorização e o respeito à pessoa idosa no ambiente familiar e na sociedade, preparando os alunos para atuar em um segmento com crescente demanda no mercado de trabalho.



A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, ressaltou a importância da parceria entre os Fundos Sociais para ampliar as oportunidades de qualificação profissional. “Quero agradecer, de forma especial, à primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, por tornar possível, mais uma vez, a chegada do programa Caminho da Capacitação ao nosso município. Essa parceria fortalece o trabalho social desenvolvido em Poá e oferece à nossa população a oportunidade de se qualificar gratuitamente para uma profissão tão importante e humana”, destacou.



O programa Caminho da Capacitação integra as ações do Fundo Social de São Paulo voltadas à formação profissional gratuita em diversas áreas, aproximando oportunidades de capacitação dos municípios paulistas por meio de unidades móveis equipadas para a realização das aulas.



Investimento na qualificação



Desde o início da gestão do prefeito Saulo Souza, a Prefeitura de Poá vem ampliando a oferta de cursos gratuitos voltados à capacitação profissional e à geração de emprego e renda.



Por meio do programa Caminho da Capacitação, o município já recebeu a Carreta PET, que oferece cursos de Banho e Tosa. Em parceria com o Sebrae e o Senai, também foram disponibilizadas capacitações nas áreas de costura, instalação de drywall, rodapés e molduras.



Além disso, o Fundo Social mantém o programa “Mãos que Fazem”, que oferece cursos gratuitos em diversas áreas, como boneca de pano, pintura em tecido, manicure, pedicure e outras atividades voltadas à geração de renda e ao fortalecimento do empreendedorismo local.



Serviço

Curso: Cuidador de Idosos

Período: 27 de julho a 7 de agosto

Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150 – Centro

Horários:

Manhã: 8h às 12h

Tarde: 13h às 17h

Noite: 18h às 22h

Vagas: 60 (20 por turma)