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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Região

Prefeitura de Ferraz abre inscrições para 55 vagas remanescentes do POT Ferrazense Zeladoria

Interessados podem se inscrever entre os dias 15 e 24 de julho, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura

15 julho 2026 - 14h55Por de Ferraz
Interessados podem se inscrever entre os dias 15 e 24 de julho, exclusivamente pelo site oficial da PrefeituraInteressados podem se inscrever entre os dias 15 e 24 de julho, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura - (Foto: Isis Katarine/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está com  55 vagas remanescentes para o Programa Operação Trabalho (POT) Ferrazense – Zeladoria. 

As inscrições estão disponíveis entre os dias 15 e 24 de julho e devem ser realizadas por meio do site oficial do município.

O programa tem como objetivo oferecer oportunidade de trabalho e geração de renda para os munícipes, ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção e melhoria dos espaços públicos da cidade, por meio de serviços de zeladoria urbana.

Os participantes selecionados atuam em atividades como limpeza, conservação e organização de áreas públicas, colaborando diretamente com o cuidado e a valorização do município.

A iniciativa também prevê a qualificação dos participantes, promovendo inclusão social e ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

A Prefeitura reforça a importância de que os interessados realizem a inscrição dentro do prazo estabelecido e acompanhem todas as orientações disponíveis nos canais oficiais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

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