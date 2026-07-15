Rua Suzana Arlow, na Vila Santo Antônio, em Ferraz, recebe novo asfalto

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos dá continuidade com as obras do maior programa de recapeamento da história do município. Desta vez, os serviços chegaram à Rua Suzana Arlow, na Vila Santo Antônio, levando mais qualidade à malha viária e melhores condições de circulação para motoristas e pedestres.

A intervenção faz parte do cronograma de recuperação das vias que apresentam maior desgaste, proporcionando mais segurança no trânsito, conforto para os usuários e maior durabilidade do pavimento.

Além da aplicação da nova camada asfáltica, o recapeamento contribui para reduzir os custos com manutenção das vias e oferece mais mobilidade para quem circula diariamente pela região.

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, os trabalhos seguem em ritmo acelerado para ampliar os benefícios à população.

"Estamos avançando com um planejamento que contempla diferentes regiões da cidade. O objetivo é oferecer vias mais seguras, melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais qualidade de vida para os moradores", destacou.

O recapeamento da Rua Suzana Arlow integra o conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura para modernizar a infraestrutura urbana e garantir melhores condições de tráfego em diversos bairros do município.