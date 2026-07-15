Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Serviços Urbanos

Rua Suzana Arlow, na Vila Santo Antônio, em Ferraz, recebe novo asfalto

Obra integra o maior programa de recapeamento da história de Ferraz e melhora as condições de mobilidade no bairro

15 julho 2026 - 13h00Por de Ferraz
Obra integra o maior programa de recapeamento da história de Ferraz e melhora as condições de mobilidade no bairroObra integra o maior programa de recapeamento da história de Ferraz e melhora as condições de mobilidade no bairro - (Foto: Nathalia Ferreira/ Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos dá continuidade com as obras do maior programa de recapeamento da história do município. Desta vez, os serviços chegaram à Rua Suzana Arlow, na Vila Santo Antônio, levando mais qualidade à malha viária e melhores condições de circulação para motoristas e pedestres.

A intervenção faz parte do cronograma de recuperação das vias que apresentam maior desgaste, proporcionando mais segurança no trânsito, conforto para os usuários e maior durabilidade do pavimento.

Além da aplicação da nova camada asfáltica, o recapeamento contribui para reduzir os custos com manutenção das vias e oferece mais mobilidade para quem circula diariamente pela região.

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, os trabalhos seguem em ritmo acelerado para ampliar os benefícios à população.

"Estamos avançando com um planejamento que contempla diferentes regiões da cidade. O objetivo é oferecer vias mais seguras, melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais qualidade de vida para os moradores", destacou.

O recapeamento da Rua Suzana Arlow integra o conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura para modernizar a infraestrutura urbana e garantir melhores condições de tráfego em diversos bairros do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz atualiza iluminação pública com lâmpadas de LED na Rua Ivanilda Saraiva
Serviços Urbanos

Ferraz atualiza iluminação pública com lâmpadas de LED na Rua Ivanilda Saraiva

Mata Atlântica no Alto Tietê equivale a 68 mil campos de futebol
Região

Mata Atlântica no Alto Tietê equivale a 68 mil campos de futebol

Férias escolares contam com programação especial no Alto Tietê
Região

Férias escolares contam com programação especial no Alto Tietê

Aeamc recebe Workshop de Impermeabilização em agosto
Região

Aeamc recebe Workshop de Impermeabilização em agosto

Poá abre inscrições para curso de processamento caseiro de tomates e incentiva alimentação saudável
Região

Poá abre inscrições para curso de processamento caseiro de tomates e incentiva alimentação saudável

Antônio Nicodemo e Fabricio Augusto apresentam minissérie Mortos, Milagres e Outras Vizinhanças
Região

Antônio Nicodemo e Fabricio Augusto apresentam minissérie Mortos, Milagres e Outras Vizinhanças