Arujá recebe 31ª edição do Expo Aflord em agosto

Todos os anos, o visitante da Expo Aflord se surpreende pela criatividade do Pavilhão de Exposição do evento. A maneira como as flores são usadas para compor o cenário é algo que impressiona na festa, uma das maiores de São Paulo e que acontece na cidade de Arujá, com uma média de público de 45 mil pessoas.

Para a edição deste ano, que vai acontecer nos dias 17, 18, 24, 25 e 31 de agosto e 1º de setembro, a Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (AFLORD) traz uma proposta ainda mais criativa e bonita para o cenário ao representar as “Primaveras do Mundo”. A ideia é destacar jardins dos cinco continentes, adaptando o cenário com flores diversas da região. “Queremos proporcionar uma experiência encantadora para os visitantes, contando parte da história desses continentes por meio da beleza, originalidade e qualidade das nossas flores”, destaca Valéria Otsubo, do departamento de Marketing da Expo Aflord.

Muito trabalho à frente

Com a proximidade do evento, o Pavilhão de Exposição já começa a tomar forma pelas mãos dos associados – os produtores de flores da Região da Via Dutra - que fazem questão de criar cada cenário. Os espaços são divididos por grupos, inclusive de jovens. “É uma forma de incentivarmos a nova geração a dar continuidade ao trabalho dos seus pais, perpetuando a cultura e os valores que mantemos ao longo desses 31 anos de história da Expo Aflord”, ressalta o presidente da AFLORD, Tsumotu Makita.

Os cinco jardins dos continentes

Para compor o cenário ‘Primaveras do Mundo’ a inspiração será a diversidade da flora das Américas, dando destaque para o Brasil. Outro espaço será destinado à Europa, ressaltando a arte da dança, beleza de seus castelos e jardins que encantam onde cores e forma falam por si.

Da Oceania traremos o Uluru, maior monólito do mundo, que vem com suas belezas naturais e o transformam em um grande destino turístico, seu solo é de uma areia grossa e avermelhada.

Em um destaque de diversidade rica de biomas, o continente africano abriga uma variedade imensa de paisagens, desde as áridas savanas até as exuberantes florestas tropicais. Essa diversidade se traduz em lindas paisagens e flores com as mais diversas cores e formas que também serão representadas na Expo Aflord.

Para o continente asiátiico, a proposta é mostrar a grandiosidade territorial da Ásia, com suas diferenças de relevo que criam uma multiplicidade de tipos de clima e de formações de vegetação.

“Emolduraremos figuras que representarão a cultura e a água que é essência da vida”, destaca Valéria Otsubo.

Outras atrações

A Expo Aflord também tem o pavilhão de venda de flores, com preços bem acessíveis, já que são comercializadas diretamente pelos produtores. O visitante poderá encontrar suculentas a partir de R$ 1,50 e mudas de orquídeas a partir de R$ 8,50, por exemplo.

A festa de flores de Arujá também tem um palco para shows variados durante todo o dia, ampla praça de alimentação com mais de 30 opções, entre boxes e food trucks, centro de negócios com cerca de 100 estandes com vendas de importados, eletrônicos, utensílios domésticos, vestuário, além de prestadores de serviços.

Os ingressos para a Expo Aflord já podem ser adquiridos antecipadamente por preço promocional no site oficial do evento: www.expoaflord.com.br.

Outras informações telefone/Whatsapp: (11) 4655-4227.