12/11/2025
Região

Arujá reforça ações de combate ao Aedes Aegypti e participa de mobilização estadual contra a dengue

Atividades serão conduzidas pela Divisão de Controle de Endemias; ações incluem visitas domiciliares e o controle vetorial

12 novembro 2025 - 11h12Por De Arujá
- (Foto: Frame EBC)

A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve entre os dias 10 e 14 de novembro, ações intensificadas sobre a prevenção e combate ao Aedes aegypti. As atividades serão conduzidas pela Divisão de Controle de Endemias (CMCE) e seguirão as diretrizes do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e do GVE VIII - Mogi das Cruzes.

As ações incluem visitas domiciliares e o controle vetorial, usando como base os dados da última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), das notificações de casos suspeitos, confirmados e da rotina de Vigilância Integrada (VI), além de ações educativas e informativas nas escolas, nas unidades de saúde, nos pontos estratégicos da cidade e mutirões de limpeza com orientações ambientais nas áreas prioritárias, em parceria com as pastas municipais de Serviços e Meio Ambiente.

O município também conta com a campanha chamada “Cidade Limpa”, prevista para o último sábado de novembro e os três primeiros sábados de dezembro, onde haverá uma ação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACEs), focando na eliminação de criadouros.

Em paralelo a essa ação, o “Dia D”, marcado para este sábado (8), será utilizado para uma mobilização digital e comunitária em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As ações permanecerão ao longo dos meses de novembro e dezembro, tendo enfoque na retirada de materiais que possam servir de criadouros e na orientação a respeito dos sintomas apresentados.

Com isso, Arujá ratifica sua participação na Mobilização Estadual sobre o enfrentamento do mosquito Aedes aegypti.

