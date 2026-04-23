Arujá se mobiliza pelo bem-estar animal com a "Caminhada Pet" neste domingo (26)

Arujá terá um domingo de lazer, saúde e conscientização. A Avenida Amazonas será o ponto de encontro da Caminhada Pet Arujá, que ocorre neste domingo (26), uma iniciativa que vai além do exercício físico, focando na proteção e no respeito aos animais de estimação.
Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, o evento fundamenta-se na Lei Municipal RUN4PETS. O objetivo é criar um espaço de integração para as famílias e seus animais, enquanto reforça mensagens sobre os cuidados básicos e a necessidade de identificar e denunciar casos de maus-tratos na região.
A concentração começa às 8h da manhã, em frente ao parquinho da Avenida Amazonas. Para os participantes que realizarem a inscrição antecipada, haverá a distribuição de camisetas no Ginásio Municipal Habib Tannuri, localizado estrategicamente ao lado da largada.
Além de promover a saúde dos tutores e seus pets, o evento possui um forte viés solidário. A organização incentiva a doação voluntária de 1kg de ração (para cães ou gatos). As doações arrecadadas serão integralmente destinadas a ações de apoio e cuidado aos animais, contribuindo para o trabalho de organizações e abrigos locais.
