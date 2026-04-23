quinta 23 de abril de 2026

Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
Região

Arujá se mobiliza pelo bem-estar animal com a "Caminhada Pet" neste domingo (26)

Objetivo é criar um espaço de integração para as famílias e seus animais, enquanto reforça mensagens sobre os cuidados básicos

23 abril 2026 - 17h46Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Arujá terá um domingo de lazer, saúde e conscientização. A Avenida Amazonas será o ponto de encontro da Caminhada Pet Arujá, que ocorre neste domingo (26), uma iniciativa que vai além do exercício físico, focando na proteção e no respeito aos animais de estimação.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, o evento fundamenta-se na Lei Municipal RUN4PETS. O objetivo é criar um espaço de integração para as famílias e seus animais, enquanto reforça mensagens sobre os cuidados básicos e a necessidade de identificar e denunciar casos de maus-tratos na região.

A concentração começa às 8h da manhã, em frente ao parquinho da Avenida Amazonas. Para os participantes que realizarem a inscrição antecipada, haverá a distribuição de camisetas no Ginásio Municipal Habib Tannuri, localizado estrategicamente ao lado da largada.

Além de promover a saúde dos tutores e seus pets, o evento possui um forte viés solidário. A organização incentiva a doação voluntária de 1kg de ração (para cães ou gatos). As doações arrecadadas serão integralmente destinadas a ações de apoio e cuidado aos animais, contribuindo para o trabalho de organizações e abrigos locais.

Para mais informações e para realizar sua inscrição, acesse o link:
https://forms.gle/T1asc3R2CceAb35S7

Leia Também

Vereadores de Mogi pedem ampliação de vagas de hemodiálise
Região

Vereadores de Mogi pedem ampliação de vagas de hemodiálise

SPMar: Alça de acesso à Dutra terá interdição total para obras neste sábado (25)
Região

SPMar: Alça de acesso à Dutra terá interdição total para obras neste sábado (25)

Mãe com câncer enfrenta gestação de risco e emociona ao dar à luz bebê prematura
Região

Mãe com câncer enfrenta gestação de risco e emociona ao dar à luz bebê prematura

Homem é agredido com mordida e barra de ferro em Ferraz
Polícia

Homem é agredido com mordida e barra de ferro em Ferraz

Com seis casos confirmados, Saúde SP convoca população para vacinação contra a febre amarela
Saúde

Com seis casos confirmados, Saúde SP convoca população para vacinação contra a febre amarela

Perto do prazo de regularização, região tem 72,7 mil títulos cancelados
Região

Perto do prazo de regularização, região tem 72,7 mil títulos cancelados