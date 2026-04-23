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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Região

Vereadores de Mogi pedem ampliação de vagas de hemodiálise

Proposta destaca a situação enfrentada por pacientes renais crônicos da cidade, que lidam com a crescente demanda

23 abril 2026 - 17h33Por de Mogi
Iniciativa foi do presidente da Câmara de Mogi, vereador FarofaIniciativa foi do presidente da Câmara de Mogi, vereador Farofa - (Foto: Divulgação/CMMC)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (22), a Moção nº 40/2026, que apela ao Governo do Estado e à Prefeitura pela ampliação das vagas de hemodiálise no município. A iniciativa foi do presidente da Casa, vereador Francimário Vieira, o Farofa (PL).

A proposta destaca a situação enfrentada por pacientes renais crônicos da cidade, que lidam com a crescente demanda por terapia renal substitutiva. Atualmente, 102 moradores precisam realizar o tratamento fora de Mogi das Cruzes, o que gera desgaste físico e emocional, além de custos adicionais com transporte para a administração pública.

Segundo o documento aprovado, o serviço de hemodiálise no município é prestado majoritariamente pela Clínica Diaverum, considerada essencial para a rede pública de saúde local. A unidade possui um plano de expansão que prevê a abertura de uma nova ala voltada ao atendimento particular, com a instalação de 18 cadeiras adicionais.

Com a criação dessa nova estrutura, pacientes de convênios e particulares seriam remanejados, liberando vagas na unidade já conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), localizada no Alto Ipiranga. A medida pode possibilitar o atendimento de cerca de 100 novos pacientes da rede pública.

“As pessoas que precisam de hemodiálise vivem um drama. Muitas vezes, não conseguem vagas”, ressaltou Iduigues Martins (PT).

“Precisa de vontade política. Existem muitas pessoas para serem atendidas e que não conseguem. Isso é muito triste”, lamentou Priscila Yamagami (PL).

“A gente vê que não existe muito interesse do Governo do Estado em resolver essa situação, mas eles não têm noção de como muda a qualidade de vida quando as pessoas fazem o tratamento em Mogi das Cruzes. Há uma necessidade de ampliar o número de vagas na cidade”, defendeu Farofa.

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