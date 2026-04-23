Perto do prazo de regularização, região tem 72,7 mil títulos cancelados

O Alto Tietê tem, atualmente, 72,7 mil títulos eleitorais cancelados, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O prazo para regularização dos documentos se encerra no dia 6 de maio, daqui a três semanas.

O título eleitoral pode ser cancelado por dois motivos: ausência nas últimas três eleições sem justificativa; ou a falta de comparecimento à revisão biométrica nos municípios em que houve a obrigatoriedade.

A cidade que tem o maior número de títulos cancelados é Mogi das Cruzes, com 18.969. Itaquaquecetuba teve 15.140 cancelamentos. Suzano fecha o top-3. Foram cancelados 13.782 na cidade.

Ferraz de Vasconcelos aparece atrás, com 13.593 títulos cancelados. Em Poá, estão cancelados 10.352. Arujá fica atrás, com 6.884 documentos sem regularização.

Santa Isabel tem 3.907 títulos cancelados. Em Salesópolis são 1.386 e em Guararema 1.372. Biritiba Mirim é a cidade com o menor número de títulos cancelados: 1.091.

Recomendações

O TRE orientou que os eleitores não deixem para buscar o serviço de última hora, já que nas últimas semanas a procura aumenta consideravelmente, gerando filas.

De acordo com o tribunal, até o dia 30 é possível buscar atendimento presencial para operações do título ou cadastro da biometria em qualquer cartório, independentemente da zona a qual o título está vinculado. É necessário ser feito agendamento prévio no site do TRE.

Já no período de 1º a 6 de maio, o atendimento será realizado exclusivamente por ordem de chegada.

As pessoas que já têm biometria registrada na Justiça Eleitoral podem utilizar os serviços online pelo autoatendimento até o dia 6 de maio. É possível fazer a atualização de dados cadastrais, alteração do local de votação, pedido de transferência de domicílio ou mudança para seção acessível, sem necessidade de comparecimento presencial a um cartório.