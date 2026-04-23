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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Região

SPMar: Alça de acesso à Dutra terá interdição total para obras neste sábado (25)

A interdição terá início ao meio-dia e será necessária para execução dos serviços de recuperação do pavimento na via.

23 abril 2026 - 16h36Por da Reportagem Local
SPMar: Alça de acesso à Dutra terá interdição total para obras neste sábado (25)SPMar: Alça de acesso à Dutra terá interdição total para obras neste sábado (25) - (Foto: Divulgação/SPMar)

A Concessionária SPMAR  irá fechar no sábado (25) a alça de acesso do Rodoanel Mário Covas para a Rodovia Presidente Dutra, localizada no km 130 do trecho Leste, pista externa, para a execução de obras de recapeamento. 

A interdição terá início ao meio-dia e será necessária para execução dos serviços de recuperação do pavimento na via.

Como alternativa, o motorista que precisar acessar a Rodovia Presidente Dutra deverá seguir pelo Trecho Norte do Rodoanel até o km 133, onde realizará o retorno na própria rodovia e acessará a Dutra pelo sentido oposto, pista interna. 

A previsão de liberação da alça é para o domingo (26), às 18h. Caso haja conclusão antecipada dos trabalhos, o acesso poderá ser liberado de forma parcial antes do horário previsto.

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