Com seis casos confirmados, Saúde SP convoca população para vacinação contra a febre amarela

O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) confirmou o registro de três novos casos de febre amarela no estado nesta quarta-feira (22), totalizando seis casos este ano. Foram dois novos casos na região do Vale do Paraíba, na cidade de Lagoinha, sendo dois homens, de 56 e 53 anos, que evoluíram para óbito. O terceiro caso foi registrado na região de Sorocaba, na cidade de Araçariguama, de um homem de 43 anos, que evoluiu para cura.

Na última semana, São Paulo já havia registrado os primeiros três casos da doença, no Vale do Paraíba, sendo um óbito de um homem de 38 anos em Cunha e dois casos em Cruzeiro, que evoluíram para cura. Em todos os casos registrados este ano, os pacientes não tinham histórico de vacinação.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça que a vacinação é a medida mais importante e eficaz para prevenir a febre amarela e evitar casos graves da doença. Desde 2019, a imunização é recomendada para toda a população do estado. Para quem pretende viajar para áreas com risco de transmissão, a orientação é receber a vacina com pelo menos 10 dias de antecedência, garantindo a proteção antes da exposição.

Capacitação

Para sensibilizar toda a rede de saúde no estado, a Secretaria promove nesta sexta-feira (24) o seminário online “Febre Amarela e o Desafio do Diagnóstico Diferencial com Dengue”, para profissionais da saúde de todo o Estado. A iniciativa integra as ações de vigilância e capacitação contínua desenvolvidas pela Pasta, com o objetivo de fortalecer a resposta da rede diante de doenças com sintomas semelhantes, como febre amarela e dengue, especialmente em períodos de maior circulação de vírus.

“A vacinação é a principal forma de prevenção e controle da febre amarela e está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde. É fundamental que a população verifique a situação vacinal, especialmente antes de viagens para áreas de risco, garantindo a proteção adequada”, destaca a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

A SES-SP segue monitorando continuamente o cenário epidemiológico e mantém ativas as ações de vigilância e prevenção em todo o estado. A orientação é que casos suspeitos sejam comunicados imediatamente aos serviços de saúde, contribuindo para a resposta rápida e a redução do risco de transmissão.

Dados atualizados sobre a doença podem ser consultados no painel oficial da Secretaria, no link: https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/febre-amarela.

Quem deve se vacinar contra febre amarela

A vacina contra a febre amarela é gratuita e segue recomendada na rotina para crianças aos 9 meses, com segunda dose aos 4 anos, e em dose única para pessoas a partir de 5 anos não vacinadas ou sem comprovante de vacinação. Confira o esquema vacinal completo:

Crianças: uma dose aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos;

Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos: devem tomar uma dose de reforço;

Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas devem receber uma dose única;

Pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018, durante campanhas emergenciais, devem verificar a necessidade de atualização da caderneta.

Dúvidas sobre vacinação?

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: www.vacina100duvidas.sp.gov.br